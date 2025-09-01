Песков пошутил над журналистами, ожидавшими Путина: «У него другой вход»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с юмором отреагировал на российских журналистов, ожидавших делегацию в лобби отеля Ritz Carlton в китайском Тяньцзине, заметив, что у Владимира Путина «другой вход» в гостиницу.
Во время саммита ШОС в Тяньцзине российские журналисты собрались в лобби отеля, где предположительно должна была разместиться российская делегация.
Песков, заметив их, пошутил: «Что вы тут все собрались? У Путина другой вход».
Он также добавил, что глава государства традиционно использует отдельные входы в целях безопасности, поэтому ожидание в общем холле было бесполезным.
Ранее Песков сообщил, что состоялась хорошая и продолжительная беседа Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также не исключается возможность проведения переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита.