Песков пошутил над журналистами, ожидавшими Путина: «У него другой вход»

01 сентября 2025, 00:12

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с юмором отреагировал на российских журналистов, ожидавших делегацию в лобби отеля Ritz Carlton в китайском Тяньцзине, заметив, что у Владимира Путина «другой вход» в гостиницу.





Во время саммита ШОС в Тяньцзине российские журналисты собрались в лобби отеля, где предположительно должна была разместиться российская делегация.





Песков, заметив их, пошутил: «Что вы тут все собрались? У Путина другой вход».