В Германии озвучили условие, при котором начнётся война с Россией

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Отправка ракет Taurus на Украину может привести к войне с Россией. Об этом пишет Compact.
«Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему», — сказал немецкий генерал Люфтваффе в отставке Харальд Куят.
Он предупредил, что немецкие дальнобойные ракеты не должны попасть в руки ВСУ, так как не известно, как Украина может ими распорядиться.
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Элина Позднякова