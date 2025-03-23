«Есть проблема зависимости»: стали известны опасения Европы по поводу США

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Политическая элита Европы опасается, что Вашингтон может перестать обслуживать собственные вооружения в Евросоюзе (ЕС) в связи с политикой американского президента Дональда Трампа в отношении союзников по альянсу НАТО. Об этом пишет The Washington Post.
«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку — и все самолеты упали бы с неба... Но есть проблема зависимости», — сказано в материале.В статье также сказано, что по правилам обслуживание и использование некоторых систем должно производиться американцами, что в свою очередь беспокоит европейцев. Помимо этого, на вооружения Европы, где есть американские компоненты, могут наложить ограничительные меры.
Трамп не раз говорил, что ЕС должен повысить свой вклад в обороноспособность альянса. Речь шла о пяти процентах от ВВП.
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