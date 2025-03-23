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«Есть проблема зависимости»: стали известны опасения Европы по поводу США

WP: Европа опасается, что США могут прекратить обслуживать вооружения в ЕС
Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Политическая элита Европы опасается, что Вашингтон может перестать обслуживать собственные вооружения в Евросоюзе (ЕС) в связи с политикой американского президента Дональда Трампа в отношении союзников по альянсу НАТО. Об этом пишет The Washington Post.
«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку — и все самолеты упали бы с неба... Но есть проблема зависимости», — сказано в материале.
В статье также сказано, что по правилам обслуживание и использование некоторых систем должно производиться американцами, что в свою очередь беспокоит европейцев. Помимо этого, на вооружения Европы, где есть американские компоненты, могут наложить ограничительные меры.

Трамп не раз говорил, что ЕС должен повысить свой вклад в обороноспособность альянса. Речь шла о пяти процентах от ВВП.

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В Кремле оценили атмосферу разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа прошел в доверительной атмосфере
23 марта 2025, 16:50

Фото: istockphoto/brunocoelhopt

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом прошел в доверительной атмосфере, заявил тележурналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Это была доверительная и конструктивная рабочая атмосфера», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос.
Он добавил, что беседа президентов была одной из самых продолжительных. Телефонный разговор глав государств проходил 18 марта. Трамп назвал свое общение с Путиным «рациональным».

Песков отмечал, что лидеры стран понимают друг друга и хотят поэтапно следовать по пути нормализации российско-американских отношений. Российско-американский диалог начался в феврале в рамках переговоров в Саудовской Аравии.

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Осужденная за слова о жене Макрона Наташа Рей подала иск в ЕСПЧ
23 марта 2025, 15:55

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Осужденная по статье о клевете в отношении жены президента Франции Эммануэля Макрона журналистка Наташа Рей пожаловалась в ЕСПЧ. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на защитника Рей Франсуа Данглеан.
«Журналистка Наташа Рей подала жалобу в ЕСПЧ по делу о Брижит Макрон», — сказал собеседник.
Адвокат подчеркнул, что детали о жалобе он опубликует в своем аккаунте в соцсетях вечером. В свое время Рей заявила, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной, а не женщиной. В начале февраля Рей сообщала, что ее расследованию и публикации препятствуют. По словам журналистки, ее задержала полиция через несколько недель после того, как она поговорила с приближенной к чете Макрон женщиной.

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Стало известно о сомнениях окружения Трампа
NBC: окружение Трампа сомневается, что Маску стоит много общаться со СМИ
23 марта 2025, 14:59

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Окружение республиканца Дональда Трампа в сомнениях, стоит ли основателю соцсети X Илону Маску «так часто» общаться с представителями СМИ. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.
Журналисты подчеркнули, что у Маска огромная власть, и он, критикуя соцобеспечение, противоречит словам президента США, а также провоцирует беспокойство республиканцев.

«Эти опасения натолкнули некоторых союзников Трампа на вопрос, стоит ли миллиардеру (Маску — прим. ред.) продолжать давать так много интервью СМИ», — сказано в материале.

Вместе с тем источник добавил, что слова миллиардера никак не отражаются на политике Трампа в данном аспекте. К слову, эксперты называли Маска «теневым» лидером страны.

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#илон маск
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Медведев высмеял реакцию Зеленского на «звонок» Макрона
Медведев сыронизировал над наигранной реакцией Зеленского на звонок Макрона
23 марта 2025, 14:17

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял реакцию Владимира Зеленского на «звонок» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, 20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и пообщался с неизвестным человеком, пообещав ему связаться с ним позже. После этого предводитель киевского режима обратился к сотрудникам СМИ и сказал, что это был звонок от французского президента Эммануэля Макрона.

Российский политик в своем блоге вспомнил историю из 1990-х годов о гендиректоре правления компании среднего уровня, которому якобы позвонил премьер-министр.

«Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню», — пояснил Медведев.

Примечательно, что личность человека, который звонил Зеленскому, узнать не удалось.

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Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным
Трамп назвал свое общение с Путиным рациональным
23 марта 2025, 11:36

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает общение со своим российским коллегой Владимиром Путиным как «рациональное». Об этом сообщает OutKick.
По словам главы США, у него с Путиным было несколько «рациональных дискуссий» по поводу урегулирования украинского кризиса. Трамп добавил, что «очень хорошо» знает президента России.

Американский лидер также удовлетворен фактом того, что отношения между Москвой и Вашингтоном не ухудшились из-за звучавших в 2016 году заявлений о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Штатах.

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