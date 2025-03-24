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Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде: почему Зеленский сидел в соседнем отеле и какие детали диалога раскрыл Кремль

Фото: istockphoto/vchal

Фото: istockphoto/vchal

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями Украины и США. По итогам встреч глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров отметил в своих социальных сетях, что обсуждение прошло «продуктивно». Сегодня в Эр-Рияде состоялась встреча между представителями России и США. О том, каких договоренностей удалось достичь, расскажет «Радио 1».

Переговоры в Эр-Рияде Украины и США

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своих социальных сетях, что стороны затронули ключевые вопросы, включая энергетику», на минувших в Эр-Рияде переговорах.

«Цель Зеленского заключается в том, чтобы обеспечить справедливый и долгосрочный мир для нашей страны, народа и для всей Европы в целом. Мы активно работаем над тем, чтобы сделать эту цель реальностью», — заявил Умеров.

В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде
В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Противоположным мнением о переговорном процессе поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. В своем Телеграм-канале Дубинский отметил, что Зеленского снова не допустили к переговорам между Украиной и США. Он также выразил сомнение в том, что у Киева на встречах все прошло гладко.

«Скорее, ситуация обратная. Он выглядит не лучшим образом. По старой привычке — находился в соседнем отеле и даже не смог попасть на техническую встречу», — предположил депутат.
По его словам, украинская сторона фактически не принимала решений на переговорах, а американцы лишь указали, где нужно подписать документы.

Владимир Зеленский

Переговоры США и России в Эр-Рияде

В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями России и США. Россию на этой встрече представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Предполагалось, что на встрече будет обсуждаться возможность возобновления Черноморской инициативы, касающейся безопасной транспортировки продовольствия из украинских портов, сообщил Дмитрий Песков. Эта инициатива была приостановлена Москвой летом 2023 года после атаки украинских вооруженных сил на Крымский мост. Кроме того, как сообщают The New York Times и Reuters, стороны сосредоточатся на деталях 30-дневного прекращения огня в отношении энергетических объектов.

Напомним, перед сегодняшней встречей России и США произошли важные события, включая телефонные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом 18 марта и 12 февраля. Также в контексте нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном 16 марта состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Раскрыты ожидания России и США от переговоров в Эр-Рияде

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 24 марта состоятся переговоры между Россией и США, посвященные возобновлению зерновой сделки. Он отметил, что обсуждения будут сложными.
«Мы имеем в виду согласие президента Путина на возобновление так называемой черноморской инициативы. Наши переговорщики готовы рассмотреть множество нюансов этой проблемы», — заявил Песков.

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф также выразил надежду на значительный прогресс в ходе встреч с российской стороной в Саудовской Аравии.
«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, прекращения огня по судам между обеими странами», — заявил он.


Реакция Европы на переговоры в Эр-Рияде

В Европе возникли опасения по поводу переговоров между Россией и США. Чиновники из Болгарии и Румынии выразили тревогу относительно возможных значительных изменений в статус-кво в Черном море, которые могут произойти в результате широкого соглашения между Москвой и Вашингтоном. Как сообщает Financial Times, они опасаются, что такое соглашение будет выгодно России и может негативно сказаться на безопасности их стран.

«Это наша зона, и мы не доверяем русским, если они получат больше свободы действий», — отметил один из источников издания.

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#сша
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#крымский переговоры
«Это шокирующие заявления»: В Раде оценили слова Уиткоффа об урегулировании конфликта
В Раде назвали шокирующими слова Уиткоффа об урегулировании конфликта
24 марта 2025, 17:36

Фото: iStock/Cavan Images

Заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования конфликта на Украине просто шокирующие. Так считает глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Напомним, 21 марта Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Киев согласен провести президентские выборы. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак признали, что Украина не сможет вступить в НАТО. Также Уиткофф отметил, что основным вопросом в конфликте остается статус Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления. Я не знаю, в чем дело — в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи», — заявил Мережко в интервью «Радио Свобода»* .

По его словам, Уиткофф представляет интересы президента США Дональда Трампа, однако его заявления противоречат политике Вашингтона. Мережко считает, что спецпосланника президента США необходимо отстранить, так как он не может представлять американского лидера.

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*Является иностранным агентом
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ВСУ обстреляли храм в Судже, возбуждено уголовное дело
СК открыл дело о теракте после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже
24 марта 2025, 17:19

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело по статье о теракте возбудил Следственный комитет России после обстрела со стороны ВСУ Свято-Троицкого храма в курской Судже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«…Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт»), частью 1 статьи 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры») УК России», — сказано в сообщении.
Согласно данным, обстрел осуществлялся целенаправленно не позже марта текущего года. Здание получило повреждения и частично разрушилось. В ведомстве заключили, что всех виновников и причастных к преступлению привлекут к ответственности.

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#новости
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В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем
24 марта 2025, 17:01

Владимир Зеленский

В офисе Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле. Фото опубликовала газета The Times, взявшая интервью у главы киевского режима.
Автор статьи Саймон Шустер отметил, что картина с изображением горящего Кремля висит в комнате рядом с кабинетом Зеленского. Там же можно увидеть и другие подобные работы.

«Одна из них показывает российский военный корабль, уходящий на дно. Другая — украинских солдат, воевавших на территории России. Но самая любимая картина Зеленского — горящий Кремль», — пишет журналист.

Шустер уточнил, что все картины Зеленский выбирал лично.

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В Минобороны доложили последние новости из белгородского приграничья
Минобороны: ВС РФ ликвидировали технику ВСУ в белгородском приграничье
24 марта 2025, 16:48

Фото: istockphoto/vladj55

Российские военнослужащие ликвидировали технику украинских боевиков в белгородском приграничье с использованием FPV-дронов.
Об этом доложили в Минобороны в понедельник, 24 марта. В МО РФ уточнили, что боевики ВСУ использовали различную технику, включая боевую бронемашину, а также инженерную машину разграждения, багги и квадроциклы.



«Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск «Север» все выявленные цели были уничтожены», — проинформировали в министерстве.

Перед этим стало известно, что ВСУ отказались выполнить приказ командиров на границе с белгородским регионом. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Бригада ВСУ не стала выполнять приказ командования на границе с Белгородской областью
«СВ»: бригада ВСУ отказалась выполнять приказ на границе с Белгородской областью
24 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Командира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина уволили после его отказа выполнять приказ, связанный с переброской подразделений на границу с Белгородской областью. Об этом написал Telegram-канал «Северный ветер».
«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо Волошина временно исполнять обязанности командира бригады будет 30-летний В. Гуцул, который вывез свою семью в одну из стран Южной Европы.

По данным военкоров, перед новым врио комбрига стоит задача восстановить боеспособность 82-й бригады ВСУ за счет мобилизованных украинцев не старше 24 лет.

Напомним, ВСУ уже на протяжении недели пытаются прорваться в Белгородскую область. По некоторым данным, боевики смогли зайти в Демидовку и закрепиться на ее окраинах. При этом некоторые военкоры отмечают, что противника в населенном пункте нет. При этом обстановка продолжает оставаться крайне напряженной.

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