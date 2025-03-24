Переговоры США и России по Украине в Эр-Рияде: почему Зеленский сидел в соседнем отеле и какие детали диалога раскрыл Кремль

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями Украины и США. По итогам встреч глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров отметил в своих социальных сетях, что обсуждение прошло «продуктивно». Сегодня в Эр-Рияде состоялась встреча между представителями России и США. О том, каких договоренностей удалось достичь, расскажет «Радио 1».