Песков: в России постоянно идет последовательная работа по борьбе с коррупцией

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа. Так представитель Кремля прокомментировал журналистам арест замначальника Генштаба ВС РФ, начальника Главного управления связи (ГУС) ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
По словам Пескова, борьба с коррупцией является составной частью деятельности российских правоохранительных органов. Пресс-секретарь отметил, что не может рассказать подробности дела Шамарина.
Он также добавил, что «ни о какой кампанейщине здесь речь не идет».
Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск.
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Он также добавил, что «ни о какой кампанейщине здесь речь не идет».
Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск.
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Екатерина Коршунова