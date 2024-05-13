Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить службой

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Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, занимая должность секретаря Совбеза РФ, будет отвечать за курирование работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не будет её прямым руководителем.
Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что руководителем ФСВТС по-прежнему остаётся Дмитрий Шугаев.
Ранее Песков уточнял, что Шойгу будет следить за деятельностью ФСВТС и будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК).
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«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков уточнял, что Шойгу будет следить за деятельностью ФСВТС и будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК).
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Артем Кузьмин