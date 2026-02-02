Песков: следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля

02 февраля 2026, 13:08

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Следующий раунд переговоров по Украине пройдёт в Абу-Даби 4–5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:





Ранее, 23–24 января, в Абу‑Даби состоялся первый этап консультаций по безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.





«Сейчас среда‑четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу‑Даби, это мы можем подтвердить», — сказал Песков.