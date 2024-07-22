Песков: слова вице-президента США Камалы Харрис были недружественными для России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам, как в Кремле оценивают кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. По его словам, она высказывала некоторые недружественные для России заявления.
«Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс, или минус мы не фиксировали до сих пор», – пояснил пресс-секретарь главы государства.Песков также уточнил, что Кремль не может дать полноценную оценку Харрис, так как с ее стороны «вклада в двусторонние отношения замечено не было». Также он не смог вспомнить, пересекался ли когда-нибудь с ней Владимир Путин.
«Я сейчас не могу вспомнить. Когда встреча с Байденом была — нет, госпожи Харрис не было в Женеве. Я, честно говоря, не могу вспомнить ни одного контакта президента Путина с госпожой Харрис», – размышлял он.Песков особенно подчеркнул, что избирательная кампания в США не может быть приоритетной темой для кремлевской повестки дня.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки, но продолжит исполнять обязанности главы государства до конца положенного срока. Он также заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демпартии.
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