Аналитик Джонсон допустил спланированность выхода Байдена из предвыборной гонки

Фото: сайт Белого дома США
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки был давним планом демократической партии.
«По всей видимости, это было планом демократов уже довольно давно. <...> Ещё полгода назад я был посвящён в информацию, в которой говорилось, что именно они это собираются сделать. Этот план предполагал проведение открытого съезда и выбор Мишель Обамы, жены Барака Обамы в качестве кандидата», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Джонсон.
При этом он отметил борьбу, которая продолжается в демократической партии после выхода Байдена.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России в принципе не особо важно, кто станет следующим президентом США.
«Первый тяжёлый удар Байден получил во время дебатов телевизионных с Трампом, которые он провалил. Потом покушение на Трампа окончательно снизило шансы Байдена на переизбрание. Что касается его самого, то нам в России, честно говоря, всё равно, кто будет президентом США. Мы готовы работать с любым, кто будет хозяином в Белом доме», — отметил в беседе с RT Джабаров.Ранее депутат первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв усомнился в том, что после выборов в США отношение там к России изменится.
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