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Европа не сможет защитить себя без помощи Соединённых Штатов ещё около 10 лет. Такое мнение выразил корреспондент американской газеты Politico Мэттью Карничниг.
«Смогут ли европейцы вообще объединиться и защитить себя без руководящей руки Вашингтона? История наводит на мысль о том, что они просто вернутся к прежнему состоянию и погрузятся в хаос», — считает журналист.По мнению Карничнига, «даже если Европа осознает реалии, может быть слишком поздно», ведь «чтобы заменить американский потенциал в НАТО, ей потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды».
Ранее испанская газета Mundo написала о том, что европейские страны окончательно отдали управление геополитикой в руки США. В издании напомнили, что бывший американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что Европа не платит достаточных взносов за оборону стран Североатлантического альянса. Как отметил испанский журналист, в Европе привыкли к решению внутренних, социальных проблем, отдав вопросы безопасности и обороны на распоряжение Соединённым Штатам.
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