Песков сообщил о работе по восстановлению новых российских регионов

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Титанические работы ведутся по восстановлению новых регионов, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа», – отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, одновременно реконструируются и ремонтируются десятки тысяч различных объектов – прокладываются дороги, проводится ремонт домов, поврежденных во время боевых действий.
Ранее Марат Хуснуллин заявил, что в населенных пунктах, контролируемых российскими войсками в новом регионе, будут установлены временные администрации.
Читайте также:
Песков объяснил, зачем России нужны мигранты
В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам лишь по договору и на срок до года
Путин подписал закон, который запрещает третьим лицам принимать экзамены у мигрантов
Александр Климов