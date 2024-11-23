Песков сообщил о работе по восстановлению новых российских регионов

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в ходе совещания с лидером российского государства заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» имеет возможность поражать цели по всей европейской территории — это выгодно его отличает от иных видов высокоточного оружия большой дальности.