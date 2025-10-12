Песков спрогнозировал решение вопросов между Москвой и Баку
Москва рассчитывает, что накопившиеся проблемные вопросы с Баку урегулируются «с той или иной скоростью».
Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. Беседа есть на сайте «Смотрим».
По словам пресс-секретаря, двусторонний диалог между Россией и Азербайджаном не прерывался даже в «не самый лучший период» отношений, а товаро‑ и экономическое сотрудничество продолжало наращиваться.
Ранее о похожей динамике сообщал и глава Центробанка Азербайджана. При этом в июле отмечалось, что интерес россиян к поездкам в республику упал: число обращений к туроператорам сократилось примерно на 30 процентов.
На этой неделе в Душанбе прошла первая с начала кризиса встреча президентов России и Азербайджана — переговоры длились более часа. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Embraer 190 авиакомпании AZAL 25 декабря 2024 года в Актау и пообещал содействие в выплате компенсаций.
По его словам, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО в ответ на действия украинского беспилотника, непосредственно лайнер не поразили. Предположительно, он получил повреждения от обломков.
