Песков спрогнозировал решение вопросов между Москвой и Баку

12 октября 2025, 13:54

Представитель Песков: Москва надеется, что проблемные вопросы с Баку разрешатся

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Москва рассчитывает, что накопившиеся проблемные вопросы с Баку урегулируются «с той или иной скоростью».