Трамп высказался о Путине и Зеленском во время игры в гольф с внучкой

12 октября 2025, 13:18

Фото: iStock/Somchai Sookkasem

Президент США Дональд Трамп высказался о российском коллеге Владимире Путине и Владимире Зеленском, когда играл в гольф со своей внучкой Кай. Снятое ею видео появилось на YouTube.





В нем глава Белого дома заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине, отметив, что смог остановить семь войн.

«Мы проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь!» — сказал он.