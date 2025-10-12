Достижения.рф

Трамп высказался о Путине и Зеленском во время игры в гольф с внучкой

Фото: iStock/Somchai Sookkasem

Президент США Дональд Трамп высказался о российском коллеге Владимире Путине и Владимире Зеленском, когда играл в гольф со своей внучкой Кай. Снятое ею видео появилось на YouTube.



В нем глава Белого дома заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине, отметив, что смог остановить семь войн.

«Мы проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь!» — сказал он.
Также внучка Трампа опубликовала в TikTok ролик, где они вместе играют в гольф под песню «Не расслабляйся» казахстанского рэпера Адиля Жалелова, наиболее известного под псевдонимом Скриптонит.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0