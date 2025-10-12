Ушаков высказался о «путеводной звезде» к миру на Украине
Ушаков назвал путеводной звездой к миру на Украине договоренности РФ и США
Договоренности, достигнутые на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, являются «путеводной звездой» для достижения мира на Украине.
Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков. Отрывок беседы есть в телеграм-канале публициста.
Ранее Ушаков также сообщил, что контакты между Россией и США продолжаются по закрытым каналам и что стороны поддерживают постоянные разговоры.
«Если говорить по вопросу урегулирования украинского конфликта, то «путеводной звездой» являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже», — добавил Ушаков.
Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался по теме возможных ракетных поставок Украине.