Ушаков высказался о «путеводной звезде» к миру на Украине

12 октября 2025, 13:07

Ушаков назвал путеводной звездой к миру на Украине договоренности РФ и США

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Договоренности, достигнутые на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, являются «путеводной звездой» для достижения мира на Украине.





Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков. Отрывок беседы есть в телеграм-канале публициста.



Ранее Ушаков также сообщил, что контакты между Россией и США продолжаются по закрытым каналам и что стороны поддерживают постоянные разговоры.





«Если говорить по вопросу урегулирования украинского конфликта, то «путеводной звездой» являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже», — добавил Ушаков.