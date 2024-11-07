Песков: статья WSJ о плане команды Трампа по Украине является абстрактной

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Статья газеты Wall Street Journal о плане команды Дональда Трампа по Украине является абстрактной. Так материал оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Ранее газета Wall Street Journal выпустила статью, где говорилось о том, что в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждается новая концепция разрешения конфликта между Россией и Украиной. Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона.
Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями.
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Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями.
«Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — прокомментировал статью Песков.
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Элина Позднякова