Песков прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о НАТО

Москве необходимо серьёзно относиться к позиции западных стран, планирующих одержать стратегическую и тактическую победу над Россией, а также продолжать СВО, чтобы победить самим. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.