Песков прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о НАТО

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На Западе остаются «трезвые головы», которые способны анализировать и понимать слова президента России Владимира Путина об ответе на участие НАТО в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что для России нет альтернативы победе в военной спецоперации. В Кремле с отсылкой на историю отметили, что для России и российской армии никогда не было никакого другого исхода, кроме победы.
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Лия Мурадьян