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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США знают о том, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией, приводит его слова издание РИА Новости.
Дмитрий Песков также поделился размышлениями о том, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Пресс-секретарь главы государства уверен, что этот процесс затянется от нескольких лет до десятилетий.
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