Песков: У Кремля не было никаких договорённостей с Дуровым

Фото: сайт Кремля
Кремль не вёл никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, так же как у властей не существует с ним никаких договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил журналистам во время традиционного брифинга. Также, по словам представителя Кремля, Владимир Путин никогда не встречался с программистом и предпринимателем. Ранее Песков подчёркивал, что Москва готова оказывать посильную поддержку Павлу Дурову, как и любому гражданину Российской Федерации.
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа сразу после того, как прилетел туда на частном самолёте из Азербайджана. Его не стали помещать в следственный изолятор, а оставили под судебным надзором. Также Дурова обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро.
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Александр Бойцов