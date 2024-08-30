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Песков: У Кремля не было никаких договорённостей с Дуровым

30 августа 2024, 13:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Кремль не вёл никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, так же как у властей не существует с ним никаких договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Об этом он сообщил журналистам во время традиционного брифинга. Также, по словам представителя Кремля, Владимир Путин никогда не встречался с программистом и предпринимателем. Ранее Песков подчёркивал, что Москва готова оказывать посильную поддержку Павлу Дурову, как и любому гражданину Российской Федерации.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа сразу после того, как прилетел туда на частном самолёте из Азербайджана. Его не стали помещать в следственный изолятор, а оставили под судебным надзором. Также Дурова обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро.

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#telegram
Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в страны ЕС 1 января 2025
30 августа 2024, 13:07

Фото: istockphoto / Dmytro Falkovskyi

советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит нефти и газа из России в страны Евросоюза. Об этом сообщили в «Страна.ua»
«С 1 января 2025 года перестанет функционировать нефтепровод «Дружба», по которому Словакия, Чехия и Венгрия получали нефть из России. Европейский союз рекомендовал этим странам найти альтернативные источники поставок», — сказал он.

Подоляк утверждает, что если какая-либо страна захочет получать казахстанский или азербайджанский газ, то Украина готова участвовать в его транзите.

В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», который истекает в конце 2024 года.

Киев заявляет о будущем контракта, но Европа не спешит ставить точку в этом вопросе. Россия намерена развивать энергетическое сотрудничество с заинтересованными странами.

Сейчас есть только один маршрут поставок газа в Европу — через Украину. В прошлом году на станцию «Суджа» в Курской области поставили 15 млрд куб. м газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

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#контракт
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Мишустин сменил главу Росжелдора Дружинина
30 августа 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Thank you for your assistant

Российский премьер Михаил Мишустин сменил главу Росжелдора Алексея Дружинина, сказано на сайте правительства РФ. Уточняется, что его должность занял Александр Сахаров.
«Дружинин освобождён от этой должности по его просьбе», — говорится в заявлении.
Сахаров имеет два высших образования по специальностям экономиста-менеджера и инженера путей сообщения по организации и управлению. Занимал различные должности на Южно-Уральской железной дороге в Казахстане, а также работал в дирекции по управлению движением в Челябинске и Москве.

В 2021 году был замначальника Департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».

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Еще одна страна выступила против ударов по РФ
Politico: Словакия не поддержала призывы Борреля к ударам по РФ
30 августа 2024, 11:49

Фото: istockphoto/macky_ch

Словакия не поддержала снятие ограничений на удары западным оружием по российским территориям, передают обозреватели Politico. По данным журналистов, за получение киевским режимом карт-бланша по данному вопросу высказались Швеция, Польша, Франция, Нидерланды и Латвия.
Некоторые из них подчеркнули, что международным правом якобы не запрещен заход боевиков ВСУ на территорию России «для самозащиты».

Ранее Боррель заявлял, что «снятие ограничений» для Киева не означает войну с Москвой. Евродипломат говорил о том, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, однако, Киев, по словам Борреля, нуждается в поддержке.

Недружественные к РФ страны стали поддерживать Украину после начала спецоперации.

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#мир
#украина
#россия
#жозеп боррель
#словакия
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Боррель сделал заявление о войне с Россией
Боррель: никто в Европе не хочет воевать с Россией, но Киеву нужна поддержка
30 августа 2024, 11:18

Фото: istockphoto/sinonimas

Никто не хочет быть в состоянии войны с российской стороной, однако Киеву нужна поддержка, заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель, призвав страны ЕС разрешить нанесение ударов вооружениями Запада вглубь территорий РФ перед неформальным заседанием руководителей Минобороны государств-участников ЕС.
«Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — сказал Боррель.
Накануне он предлагал в рамках неформального заседания руководства МИД стран ЕС согласовать позицию о снятии «всех ограничений» для киевского режима, которая будет единой. Задумку Борреля, по его же словам, реализовать не вышло.

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Экс-игрок «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать мирное население Курской области

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#мир
#евросоюз
#украина
#война
#россия
#новости
#жозеп боррель
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Экс-игрок «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать мирное население Курской области
30 августа 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев, который в настоящее время поддерживает Вооружённые силы Украины, обратился к бойцам, находящимся в Курской области с призывом убивать мирных жителей. Об этом сообщили в RT.
«Я хочу попросить вас беречь себя, двигаясь вперёд. Нас не победить», — написал Алиев в своих социальных сетях.

Однако в том же сообщении он призвал к уничтожению даже мирного населения региона.


Александр Алиев родился в Хабаровске. Он имеет гражданство России и Украины. В 2010 году он играл за «Локомотив».

По информации Telegram-канала «Baza», у него есть родственники в Курске.

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#всу
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В США встревожились после потери ВСУ F-16
WP: крушение истребителя F-16 стало серьезным ударом по Киеву
30 августа 2024, 10:42

Фото: istockphoto/digigraphy

Крушение западного истребителя F-16 — большой удар по Киеву, передает The Washington Post.
«Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины...» — сказано в материале.

В публикации отмечено, что погибший пилот Алексей Месь являлся одним из тех, кто умел управляться с F-16. Всего таких украинцев, включая упомянутого летчика, было, по данным журналистов, шесть человек.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за потери истребителя, поставленного Киеву Западом. Нардеп ВРУ Марьяна Безуглая утверждала, что технику сбила дружественная ракета ПВО Patriot.

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На Украине произошел скандал после крушения поставленного боевикам ВСУ F-16
30 августа 2024, 10:13

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Первый истребитель f-16 на Украине сбит дружественным огнем ПВО «Patriot», сообщила нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая. Как уточняет украинское издание «Страна», против нее призвал возбудить уголовное дело экс-спикер ВСУ Юрий Игнат.
«Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!» — сказал Игнат.
Перед этим ВСУ признали, что потеряли поставленный Киеву истребитель, не став сообщать о причинах потери. По сообщению газеты The Wall Street Journal, первый из предоставленных западными союзниками Украины f-16 разбился в результате действий пилота.

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#мир
#украина
#истребитель f-16
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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летием
30 августа 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Глава союзного государства отмечает нынче 70-летний юбилей.
Российский лидер отметил в поздравлении авторитет, который Лукашенко снискал на своём важном посту, проявив себя как настоящий патриот и мудрый руководитель, умеющий находить верные и взвешенные решения в самых непростых ситуациях.

Владимир Путин также высоко оценил личный вклад президента Белоруссии в развитие и укрепление дружественных российско-белорусских связей и в построение институтов Союзного государства. Российский президент также подчеркнул, что он очень дорожит личными добрыми и товарищескими отношениями с Лукашенко, которые прошли проверку временем.

В заключение Путин пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа.

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Медведев рассказал, что на самом деле нужно Западу от Украины
Медведев: Запад хочет получить доступ к полезным ископаемым на Украине
30 августа 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Киевские неонацисты стремятся вернуть Донбасс по причине того, что на ДНР и ЛНР приходится почти половина национальных богатств прежней Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, из открытых источников следует, что общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины составляет почти 14,8 триллиона долларов. Из этой суммы 7,3 триллиона долларов приходится на Луганскую и Донецкую народные республики, это означает, что почти половина национальных богатств бывшей Украины сосредоточена в Донбассе.

Кроме того, ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые вернулись в состав России, оцениваются в 821 миллиард долларов. Это составляет около 63% угольных месторождений Украины, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других важных материалов, включая литий.

Он отметил, что именно ради этой цели — чтобы получить доступ к полезным ископаемым — «западные паразиты» требуют от Киева войны до последнего украинца.

«Они уже прямо и без стеснения озвучивают такие планы. Типа, платить по долгам придётся совсем скоро. Торопитесь», — написал он.

Помимо этого, по его словам, ресурсная база, незаконно полученная «бандеровскими тварями» в конце 20 века, вернулась в родную страну.

Паразитировать больше не получится. Обильная помощь с Запада скоро завершится по вполне очевидным причинам. Остатки собственного ресурса истощены и впереди ждет быстрое разложение, а также неизбежный распад, заключил он.

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#украина
#ископаемые
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