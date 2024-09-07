Песков: У России достаточно сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области

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Россия располагает достаточными силами и средствами для того, чтобы выдавить противника за пределы Курской области, а также защитить Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как передаёт РИА Новости, Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что для Вооружённых сил РФ является священным долгом сделать всё, чтобы изгнать противника с российской земли. Песков, отвечая на соответствующий вопрос агентства, подтвердил, что России и её армии вполне по силам это сделать, равно как и защитить от попыток вторжения другие регионы страны.
Ранее российский лидер заверил, что с «бандитами, которые забрались в Курскую область, разберутся». При этом Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от идеи мирных переговоров по Украине.
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Александр Бойцов