Песков: указ об обновленной ядерной доктрине России — сигнал для Запада

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Указ главы государства Владимира Путина об обновлении российской ядерной доктрины является сигналом для Запада, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность», — прокомментировал пресс-секретарь.Песков добавил, что российский лидер поручил подготовить изменения доктрины, чтобы адаптировать ее к условиям сегодняшнего противостояния с Западом.
«Но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне», — резюмировал Песков.Обновления ядерной доктрины были утверждены 19 ноября. В частности, страна может применить ядерное оружие в случае агрессии неядерного государства при поддержке ядерной державы. Российская защита распространяется в том числе и на Белоруссию.
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