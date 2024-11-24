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Песков: указ об обновленной ядерной доктрине России — сигнал для Запада

Фото: istockphoto/yulenochekk

Фото: istockphoto/yulenochekk

Указ главы государства Владимира Путина об обновлении российской ядерной доктрины является сигналом для Запада, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность», — прокомментировал пресс-секретарь.
Песков добавил, что российский лидер поручил подготовить изменения доктрины, чтобы адаптировать ее к условиям сегодняшнего противостояния с Западом.



«Но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне», — резюмировал Песков.
Обновления ядерной доктрины были утверждены 19 ноября. В частности, страна может применить ядерное оружие в случае агрессии неядерного государства при поддержке ядерной державы. Российская защита распространяется в том числе и на Белоруссию.

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#ядерное оружие
#новости
«Редкий урод»: Медведев о двойных стандартах США по МУС
Медведев указал на двойные стандарты США по МУС
24 ноября 2024, 12:24

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США должны ввести ограничительные меры, а также уничтожить экономику всех государств, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) взять под стражу израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Медведев высказался в своем Telegram-канале.
«И на закуску. Американский сенатор-русофоб и попросту редкий урод Грэм (включён в реестр террористов и экстремистов в РФ) сказал, что Вашингтон должен ввести санкции и уничтожить экономику всех стран, которые помогут МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта», — написал российский политик, комментируя последние события в мире.
Медведев указал на двойные стандарты американской стороны. По словам зампреда, США признают МУС для одних глав государств, но при этом «готовы рвать на части» другие за исполнение актов того же МУС.

«Честная, открытая позиция», - резюмировал Медведев.

Перед этим Дмитрий Медведев объяснял рост российских военных расходов.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#мир
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#сша
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#мус
#новости
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Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла при нападении террористов в Мали
24 ноября 2024, 12:20

Фото: iStock/razihusin

По меньшей мере шесть человек, служивших в частной военной компании «Вагнер», были убиты в результате атаки группировки, связанной с «Аль-Каидой»*, в центральной части Мали. Об этом информирует Bloomberg.
Речь идет о террористической группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, известной как «Аль-Каида в Сахеле»*. Уточняется, что террористы устроили засаду в регионе Мопти и атаковали колонну ЧВК. В результате чего бойцы были убиты.

Согласно информации сотрудника службы безопасности Мали, погибшие охраняли КПП в центральной части страны. Отмечается, что предыдущий случай нападения в этом районе произошел в пятницу, 22 ноября.

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#переговоры
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Валентина Матвиенко: в России хотят ввести Десятилетие семьи
24 ноября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Чтобы получить желаемые результаты в демографической и семейной политике, России необходимо Десятилетие семьи, аналогично с десятилетиями науки и детства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«…Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», — отметила Матвиенко.
Она добавила, что семейная политика не дает быстрых результатов, как это бывает и с научными изысканиями.

«А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов… и время», — подчеркнула председатель Совфеда.

Матвиенко резюмировала, по ее мнению, на сегодняшний день видно, что проблему надо решать, проводя единую скоординированную, семейноцентричную государственную политику.

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#мир
#россия
#демография
#валентина матвиенко
#новости
#семья
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На украинский саммит по зерну приехали только два высокопоставленных иностранных политика
Novinky: лишь двое высокопоставленных политиков посетили саммит по зерну в Киеве
24 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/alzay

На саммит в Киеве «Зерно с Украины» приехали только два высокопоставленных политика — еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава МИД Чехии Ян Липавский. Об этом информирует Novinky.
Отмечается, что также на саммите выступили представители правительства Украины — премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига. По данным источника, по видеосвязи к саммиту присоединились лидеры Эстонии, Швейцарии, Коста-Рики Родриго, Люксембурга и Финляндии.

Гуманитарная продовольственная программа «Зерно с Украины» была запущена в ноябре 2022 года Владимиром Зеленским для поставок зерна в беднейшие страны Африки.

Напомним, РФ на фоне введения Европейским союзом повышенных пошлин почти прекратила поставки зерна в страны сообщества.

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#рф
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В США пригрозили союзникам санкциями, если они арестуют Нетаньяху
Сенатор Грэм* пригрозил «разрушить экономику» союзников США за арест Нетаньяху
24 ноября 2024, 09:26

Фото: iStock/rarrarorro

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* пригрозил «разрушить экономику» четырех стран–союзников США, если они предпримут попытки арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая Международному уголовному суду. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.
Уточняется, что Вашингтон может ввести санкции против Канады, Великобритании, Германии и Франции. На вопрос о том, какими могут быть санкции, Грэм* ответил, что Соединенные Штаты попытаются «разрушить экономику» в этих государствах.

Напомним, 21 ноября текущего года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы министерства обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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#медведев
#рф
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Замглавы МИД России пообещал жестко реагировать на антироссийские шаги Японии
24 ноября 2024, 07:31

Фото: iStock/vlad_karavaev

Реакция России на враждебные шаги правительства Японии будет жесткой. Об этом сообщил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
По его словам, реакция японских властей на слова российского лидера Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» вновь «продемонстрировала отсутствие у Японии намерения что-либо менять в позитивную сторону». Руденко подчеркнул, что в сложившихся условиях Москва будет «жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами».

Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что слова главы российского государства звучали позитивно, однако Токио сохранит санкции против Москвы до тех пор, пока не будет урегулирован украинский конфликт.

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#захарова
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Медведев заявил о сохранении цели развития России
Медведев: Россия выполнит соцобязательства, несмотря на рост расходов на СВО
24 ноября 2024, 06:02

Фото: iStock/rarrarorro

Россия выполнит свои социальные обязательства перед гражданами, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, сообщает РИА Новости.
По его словам, бюджет выполняет все обязательства, которые были до начала специальной военной операции.

«Государственный бюджет – и в этом социальная цель государства – он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что общие расходы федерального бюджета на оборону незначительны и немного превышают 8% ВВП России с учетом трат на все военные цели и безопасность.

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В МИД допустили новую встречу Трампа и Ким Чен Ына
Руденко: Трамп и Ким Чен Ын могут снова встретиться
24 ноября 2024, 05:32

Фото: iStock/ByoungJoo

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в беседе ТАСС, что Москва допускает встречу избранного президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына, как это было в 2018-2019 годах.
Дипломат подчеркнул, что «исключать ничего нельзя», оценивая возможное возобновление контактов между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Перспективы переговорного процесса зависят не только и не столько от желания США, сколько от принципиальной позиции КНДР по данному вопросу», – добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможности продолжения прямых переговоров с Трампом.

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Немецкий политик заявил об оккупации страны США
Хеке: Германия находится под оккупацией США
24 ноября 2024, 05:09

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Германия находится под оккупацией США, заявил глава тюрингенского отделения партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке в социальной сети X.
Он заявил, что многие немцы не знали, что в стране действуют американские секретные службы, которые могут «вмешиваться в почтовую и телекоммуникационную тайну».

Политик выразил надежду, что упоминаемая президентом США Джо Байдена «угроза войны» «разбудит смирных немцев».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите G20, что он Германия не поставляет дальнобойные ракеты Taurus украинским войскам на фоне решения США разрешить атаки с использованием этого типа оружия.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По его словам, существует реальная угроза глобального конфликта. Премьер отметил, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится этот конфликт. Он уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе.

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#олаф шольц
#германия
#польша
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