Песков: В ближайшее время встреча Путина и Орбана не планируется

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
В ближайшее время встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Орбаном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание последним событиям в Сирии, а также украинскую проблематику и вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в области энергетики.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что глава венгерского правительства в ходе телефонного разговора не передавал российскому президенту никаких посланий от избранного главы Белого дома Дональда Трампа.
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