Песков: в будущем поднимется вопрос, кто подпишет документы с Россией от Украины

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в будущем будет поднят вопрос о том, кто подпишет с РФ документы об урегулировании конфликта со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня», — передает агентство слова Пескова.
При этом ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности заключить с Украиной меморандум о прекращении огня. Для этого сторонам необходимо найти удовлетворяющие обоих компромиссы. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с украинской стороны нет лиц, которые могли бы стать уполномоченными для заключения мирной сделки.
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