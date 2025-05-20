Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом убедил учитывать интересы Москвы и не конфликтовать с ней. Такое мнение выразил председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Трамп в своём заявлении обращает внимание — в том числе европейских лидеров, — что с Россией гораздо выгоднее жить в мире и торговать, чем воевать. Это невозможно без учёта жизненных интересов России. Готовность президента США развивать торговые отношения с нашей страной — это пример остальным», — отметил Миронов в интервью RT.
Он также уверен, что чем чаще будет происходить общение между Путиным и Трампом, тем лучше, поскольку Зеленскому теперь ему придётся либо согласиться на диалог, либо выбирать продолжение войны, однако без поддержки США.
Тем временем британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский был в ярости, после телефонного разговора Путина и Трампа, пишут argumenti.ru со ссылкой на ОСН.
Отмечается, что глава киевского режима ожидал поддержки от США. По словам Меркуриса, Москва и Вашингтон начали находить точки соприкосновения, а отношения между ними становятся всё лучше.
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