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Путин убедил Трампа учитывать интересы Москвы

Миронов: Трамп понял, что лучше сотрудничать с РФ, а не воевать
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом убедил учитывать интересы Москвы и не конфликтовать с ней. Такое мнение выразил председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Трамп в своём заявлении обращает внимание — в том числе европейских лидеров, — что с Россией гораздо выгоднее жить в мире и торговать, чем воевать. Это невозможно без учёта жизненных интересов России. Готовность президента США развивать торговые отношения с нашей страной — это пример остальным», — отметил Миронов в интервью RT.

Он также уверен, что чем чаще будет происходить общение между Путиным и Трампом, тем лучше, поскольку Зеленскому теперь ему придётся либо согласиться на диалог, либо выбирать продолжение войны, однако без поддержки США.

Тем временем британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский был в ярости, после телефонного разговора Путина и Трампа, пишут argumenti.ru со ссылкой на ОСН.

Отмечается, что глава киевского режима ожидал поддержки от США. По словам Меркуриса, Москва и Вашингтон начали находить точки соприкосновения, а отношения между ними становятся всё лучше.

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#трамп
В Ереване антироссийские провокаторы перепутали Лаврова с главой Минобороны Ирана
20 мая 2025, 19:06

Фото: iStock/Aoraee

В Армении активисты антироссийской маргинальной партии «За республику» около аэропорта Звартноц по ошибке устроили «акцию протеста» против главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде, перепутав его кортеж с делегацией главы МИД России Сергея Лаврова.
Новостной сайт 1in.am, связанный с партией, опубликовал видео, на котором антироссийские активисты держат провокационные плакаты в момент проезда мимо них кортежа главы иранского оборонного ведомства. Сопровождается ролик подписью: «Лаврова встретили протестом в Ереване».

Однако корреспондент ТАСС подчеркнул, что в тот момент российский министр ещё не прибыл в столицу Армении, где у него запланированы встречи с руководством страны.

Ранее в СМИ распространилась информация о плакатах с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, которые были размещены около российского посольства в Ереване и Киевского моста.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что эти акции проплачены, вероятнее всего, сотрудникам посольства США. И, несмотря на это, Москва всё же ориентируется на позитивную повестку с Арменией.

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#мид рф
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Джилл Байден грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с мужем
Адвокат Террелл: в отношении жены Байдена могут возбудить уголовное дело
20 мая 2025, 18:13

Джо Байден (Фото: www.kremlin.ru)

Супругу бывшего главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми. Такое предположение выразил сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл в соцсети X.
«Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?», — обратил внимание сотрудник Министерства юстиции США.

Подобным образом Лео Террелл прокомментировал публикацию иного пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем у экс-главы Белого дома, но вместе с тем желала, чтобы он баллотировался на пост президента.

Недавно газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря 46-го президента США сообщила, что у Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. Помимо прочего, уточнялось, что заболевание поддается эффективному лечению.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с новостью о диагностированном у Джо Байдена агрессивном раке простаты.

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На Украине хотят признать Северную Корею «страной-агрессором»
20 мая 2025, 15:49

Фото: iStock/Cavan Images

Депутаты Верховной Рады накануне внесли законопроект, согласно которому Северная Корея признаётся на Украине государством-агрессором. Об этом сообщил парламентарий Алексей Гончаренко* в личном блоге со ссылкой на проект.
Также Рада намерена обратиться в ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Европарламент и Парламентские ассамблеи с просьбой наделить КНДР статусом страны-агрессора.

Инициаторами такого предложения стали Гончаренко* и ещё шесть депутатов Рады.

Ранее газета Financial Times писала, что США отказались от использования формулировки «агрессор» в отношении России. Такое решение обусловлено желанием президента США Дональда Трампа дистанцироваться от дискурса своего предшественника Джо Байдена.

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Путин рассказал Трампу о недопущении терактов в районе Кремля в ночь на 7 мая
20 мая 2025, 13:34

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу о недопущении терактов в Москве. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, сообщило агентство ТАСС.
Отмечалось, что Владимир Путин передал президенту Соединенных Штатов Америки, что в ночь на 7 мая удалось предотвратить угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади.

Со слов Юрия Ушакова, российский лидер в беседе с Трампом уточнил, что запугать приехавших на День Победы лидеров пытались те, кто чествует нацистов.

Напомним, переговоры президентов России и США начались с того, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с рождением внука. Ушаков подчеркнул, что разговор был откровенным и конструктивным, лидеры обсудили налаживание российско-американских отношений. Со слов помощника главы государства, президенты договорились созваниваться в любой момент. Трамп был эмоциональным и назвал Путина «Владимир».

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В Европе заявили о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС
Кос: Украина сделала домашнюю работу и готова к переговорам о вступлении в ЕС
20 мая 2025, 11:45

Фото: iStock/makaule

Украина выполнила полный перечень необходимых условий и готова к открытию первого этапа переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе.
Чиновница отметила, что интеграция Украины в Евросоюз станет ключевым элементом гарантий безопасности после начала мирных переговоров.

Коц добавила, что Украина выполнила «домашнюю работу» и теперь готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров по вступлению в ЕС.

При этом еврокомиссар подчеркнула, что старт переговорного процесса может стать сигналом для Венгрии, которая выражает обеспокоенность по поводу евроинтеграции Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что вступление Украины в Евросоюз представляет большую опасность для республики и противоречит её национальным интересам. К числу рисков он отнёс массовую миграцию.

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