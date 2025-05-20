Путин убедил Трампа учитывать интересы Москвы

Украина выполнила полный перечень необходимых условий и готова к открытию первого этапа переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе.