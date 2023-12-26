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Песков: В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждения последствий атак

26 декабря 2023, 15:22
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В Кремле не обсуждают введение уголовной ответственности за обсуждение последствий атак в социальных сетях, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу», — прокомментировал ситуацию Песков, отвечая на вопрос о перспективе установления уголовной ответственности за публикации последствий атак в социальных сетях.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». Отмечается, что судно пострадало при отражении вражеской атаки на крымский город Феодосия. В то же время, средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских самолёта Су-24.

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#дмитрий песков
#правительство
#атака
#социальная сеть
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Путин подписал закон о международном турнире «Игры будущего»
26 декабря 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
В тексте закона прописаны цели проведения мероприятия. Одна из них заключается в популяризации в рамках России и всего мира видов спорта, которые сочетают в себе физическую активность и цифровые технологии.

Также законом устанавливаются полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти. Вместе с тем, документ определяет, с какой периодичностью будут проводиться состязания.

Напомним, что «Игры будущего» назначены на следующий год. Они должны пройти в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Отмечается, что формат подразумевает использование последних разработок в сферах робототехники, киберспорта, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и информационных технологий.

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#владимир путин
#закон
#спорт
#россия
#игры
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Агент Риуторд допустил переход полузащитника Бьеля в «Краснодар»
26 декабря 2023, 15:34

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Агент Томеу Риуторд заявил, что трансфер полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля в «Краснодар» вполне возможен.
«Трансфер в «Краснодар»? Это возможно, Пеп действительно хочет покинуть «Олимпиакос». Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Риуторд.

Ранее сообщалось об интересе команды «Краснодар» к испанскому футболисту.

До этого российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы. Первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува».

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#спорт
#клуб
#футболист
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Турецкий историк считает, что США скоро сдадут Украину
Турецкий историк Перинчек: США сдадут Украину из-за краха своих планов
26 декабря 2023, 15:32

Фото: iStock/JARAMA

США в будущем сдадут Украину, а пока они пытаются компенсировать неудачи в постсоветской республике в Евразии. Такое заявление сделал турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Он пояснил, что последние атаки РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции как террористическая – ред.) нельзя рассматривать отдельно от планов США относительно региона. Историк уверен, что Америка воспринимает РПК и курдские Отряды народной самообороны как своих союзников в данном регионе.

«Планы РПК и США в регионе совпадают. Активизация РПК совпала с событиями в Газе, с планами Тель-Авива по созданию проекта "Большого Курдистана". Для реализации этого проекта необходимо "растоптать" Палестину, расчленить Турцию, Иран, Ирак и Сирию», - цитирует РИА Новости Перинчека.

Таким образом, специалист считает, что напряженность в Восточном Средиземноморье является частью американского плана.

Ранее бывший сотрудник Совбеза США и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен рассказал, что США перестали выделять помощь Украине из-за провального контрнаступления ВСУ.

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#сша
#евро
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#контрнаступление
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Захарова: «Запад расправляется с теми, за кем нет исторической правды»
26 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/SurkovDimitri

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны очень легко могут расправиться с теми, у кого нет устойчивых национальных интересов.
«Запад прекрасно понимает, что с лёгкостью расправляется с теми <...> за кем нет исторической правды, у кого не находится сил на противодействие», — пояснила в беседе RT Захарова.

Сербия же, по её мнению, напротив, является одним из тех государств, которое готово отстаивать свои национальные интересы и помнит свою историю. Именно это и придаёт силы сербскому народу сопротивляться различным угрозам.

Ранее Мария Захарова комментировала протесты в Сербии и отмечала, что властям страны удалось урегулировать ситуацию и не повторить украинских событий 2014 года.

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#мария захарова
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#протесты
#сербия
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Захарова: Сербии удалось не допустить украинского сценария
26 декабря 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/Derek Brumby

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала протесты в Сербии и отметила, что властям страны удалось урегулировать ситуацию и не повторить украинских событий 2014 года.
В беседе с RT она напомнила также о том, что Сербия всегда провозглашала свои национальные интересы превыше всего, а все протестные процессы регулировались и проплачивались Западом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Западные страны поставили Сербию перед серьёзным выбором – либо она остаётся с Европой, либо – с Россией. Так, по её словам, Запад выставил Сербии серьёзный ультиматум «что угодно, только не с Россией», при этом не предоставив пути для решения, опираясь на национальные интересы народа.

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#мид
#мария захарова
#сербия
#запад
#политика
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Киев обвинил авторов статьи в New York Times в работе на Кремль
26 декабря 2023, 15:07

Фото: istockphoto/mshch

Украинский Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинил авторов статьи в New York Times о готовности Москвы к «заморозке» конфликта в том, что они были завербованы Кремлём во время работы в России.
Специалисты Центра считают, что Москва таким образом использовала ангажированных американских журналистов для написания статьи. Материал же публикации отправляет некие «сигналы» Западу, истинной целью которых является помешать получению дальнейшей военной помощи Украиной от союзников, а также повышение рейтинга Дональда Трампа, который готов «уступить» Путину часть украинской территории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью в New York Times, назвал тезисы, представленные в ней, концептуально неверными. В вопросе же о готовности России к прекращению огня представитель Кремля сослался на заявление главы государства о том, что цели спецоперации не претерпели никаких изменений.

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Стало известно, почему США приостановили помощь Украине
26 декабря 2023, 15:01

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США перестали выделять помощь Украине из-за провального контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал бывший сотрудник Совбеза США и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен в интервью Newsweek.
«Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя», - пояснил Аллен.

При этом он считает, что США выделят Украине очередную военную помощь в случае, если контрнаступление ВСУ принесет положительные результаты.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон в итоге предоставит финансовую помощь Украине, однако американские деньги не помогут Киеву одержать победу над РФ.

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#контрнаступление
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На Украине уверены в получении 50 млрд евро от ЕС, несмотря на вето Венгрии
Кулеба: Украина получит 50 млрд евро от ЕС, несмотря на вето Венгрии
26 декабря 2023, 14:31

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на вето, которое наложила Венгрия.
«Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: сделают ли это 27 стран вместе — все члены ЕС включая Венгрию. Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, выделят ли эти деньги 26 стран ЕС без Венгрии», - заявил Кулеба в эфире телемарафона.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что внеочередной саммит Евросоюза, на котором буде обсуждаться финансирование Украины, состоится не ранее 1 февраля 2024 года. Напомним, 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительных средств Украине. В связи с этим, обсуждение вопроса было перенесено.

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Трамп обвинил жуликоватого Байдена в испорченном Рождестве
26 декабря 2023, 14:28

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему тяжело проводить прекрасный праздник Рождества из-за некомпетентного нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решётку», — приводят argumenti.ru пост Трампа в соцсети Truth Social.

Ранее RT подготовил шуточный новогодний ролик, отражающий якобы «подготовку» команды СМИ к вмешательству в президентские выборы в США. Так, по сюжету видео благодаря чипированию Джо Байдена главредом RT Маргаритой Симоньян во время вакцинации сотрудники телеканала получают возможность управления вымышленным американским президентом.

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