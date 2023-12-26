Песков: В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждения последствий атак

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В Кремле не обсуждают введение уголовной ответственности за обсуждение последствий атак в социальных сетях, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу», — прокомментировал ситуацию Песков, отвечая на вопрос о перспективе установления уголовной ответственности за публикации последствий атак в социальных сетях.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о повреждении российского десантного корабля «Новочеркасск». Отмечается, что судно пострадало при отражении вражеской атаки на крымский город Феодосия. В то же время, средствами противовоздушной обороны были уничтожены два украинских самолёта Су-24.
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Евгения Парфентьева