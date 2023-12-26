БДК «Новочеркасск» затонул после удара ВСУ ракетой Storm Shadow

Фото: Telegram-канал ЧМФ РФ
Большой десантный корабль Черноморского флота РФ затонул после того, как в него попала выпущенная ВСУ тактическая крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил российской военный корреспондент Юрий Котенок.
«БДК «Новочеркасск» затонул после удара Storm Shadow и детонации боекомплекта. Бандеровская пропаганда - в восторге. Самое то - прикрыть новую волну могилизации громкой "перемогой"», - написал Котенок в своем Telegram-канале.
Отметим, что официально Минобороны данную информацию не подтверждало.
Утром 26 декабря в Минобороны заявили, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Уточняется, что в воздушном бою средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24, которые выпускали управляемые ракеты.
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Элина Позднякова