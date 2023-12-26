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Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК «Новочеркасск»

Песков: Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию и повреждении «Новочеркасска»
26 декабря 2023, 12:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенты страны Владимиру Путину об атаке ВСУ на Феодосию, в результате которой был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", - сказал Песков.

Напомним, Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.


Утром 26 декабря в Минобороны заявили, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Уточняется, что в воздушном бою средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24, которые выпускали управляемые ракеты.

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На Украине по мобилизации теперь смогут забирать инвалидов третьей группы
В ВС Украины предложили призывать инвалидов третьей группы
26 декабря 2023, 12:06

Фото: istock / Olena_Z

В Вооруженные силы Украины предложили призывать инвалидов третьей группы. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В случае его принятия, повестки начнут выдавать людям без глаза, пальцев, легкого, мочевого пузыря, почки или есть паралич кисти, неоперабельный дефект челюсти (это когда человек не может нормально жевать и теряет вес). Теперь в украинскую армию также могут призвать граждан с диагнозом «слепота», вместо конечностей культи, и тех, кто был кастрирован. Не смогут призвать только людей с ротом ниже 130 см.

Кроме того, если гражданин призывного возраста не явится в военкомат, ему могут запретить выезжать из Украины, манипулировать движимым и недвижимым имуществом, а также приостановить приостановят выплату льгот и ограничить в правах распоряжаться своими финансами. К примеру, будет сложнее снять зарплату и оформить кредит.

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В США назвали два пути развития конфликта на Украине
CNBC: Запад истощил военные ресурсы и интерес к Украине
26 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/JARAMA

Западная военная мощь и интерес к Украине заметно ослабли. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Отмечается, что прошедший год конфликта значительно истощил военных ресурсы западных стран. В том числе погас энтузиазм для оказания военной помощи Украине.

Аналитик по Европе и России Марио Бикарски в беседе с телеканалом добавил, что при сокращении поставок вооружения, Украина должна будет пойти на переговоры с Россией. При таком раскладе событий это неизбежно.

Он подчеркнул, что при отсутствии поддержки Украины со стороны Запада, Россия может расценивать это как возможность для закрепления успехов.

Отставной генерал-лейтенант США Стивен Твитти предположил два пути развития конфликта. Согласно первому, вся ситуация будет заморожена. А при втором – Россия одержит победу при условии сокращения помощи ВСУ от западных стран.

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#конфликт
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«Страна.ua»: На Украине под мобилизацию могут попасть карлики и одноглазые
«Страна.ua»: Отсрочка от мобилизации не затронет инвалидов III группы
26 декабря 2023, 11:39

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Верховную раду внесён законопроект о внесении изменений в правила мобилизации в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно изменениям, отсрочка не будет предоставляться инвалидам третьей группы.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на текст документа. В публикации обращается внимание на то, что на отсрочку теперь имеют право только инвалиды I и II группы. Те, у кого III группа, пойдут служить. Это означает, что в ВСУ могут быть призваны те, у кого нет глаза, почки и других органов. Также призыву по новым правилам подлежат мужчины с карликовостью, рост которых ниже 130 сантиметров.

Ранее жена ветерана-ампутанта писала в социальных сетях о том, что ее мужа признали ограниченно годным к военной службе, несмотря на то, что у него нет одной руки.

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Тонкая работа: Военные хирурги извлекли осколок из сонной артерии раненого бойца
Военные врачи извлекли осколок из сонной артерии раненого и спасли ему жизнь
26 декабря 2023, 11:11

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Военные хирурги группировки российских войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию, спасшую жизнь бойцу, который получил ранение на Купянском направлении. Они извлекли осколок из его сонной артерии.
Одним из тех, кто оперировал российского военного, был микрохирург Ислам Раджабов, сообщает телеграм-канал Минобороны России. Врач рассказал, что к ним в госпиталь был доставлен солдат с проникающим ранением шеи. Во время перевязки открылось обильное кровотечение, которое с трудом удалось остановить. Раненого экстренно доставили в операционную, где выяснилось, что у него повреждены внешняя сонная артерия и внутренняя сонная вена.

По словам доктора Раджабова, шея — это как минное поле. Там находится много тончайших капилляров и нервных окончаний. Чтобы не повредить их, во время операции использовалась точная оптика. Осколок был удалён, а раны купированы. Сейчас жизни бойца ничего не угрожает. Микрохирург назвал эту операцию «жизнеспасающей».

По словам врача, в мирное время такая операция считалась бы уникальной, но во время специальной военной операции хирургам приходится сталкиваться с самыми сложными и необычными ранениями. Они спасают жизни солдат, не задумываясь о том, насколько сложно и уникально то, что они делают.







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«Не повод скакать в трусах»: спецслужбы нашли тех, кто опубликовал видео ударов в Феодосии
Крючков: спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму
26 декабря 2023, 10:49

Фото: iStock/Fedorovekb

Спецслужбы вычислили всех тех, кто выложил видео ударов по порту Феодосии. Проводится работа. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что, снимая видео прилетов и выкладывая их в сеть, люди работают на украинские спецслужбы, выполняя роль разведки.
По словам Крючкова, те, кто выложил видео ударов по Феодосии в Сеть, установлены спецслужбами. Помощник главы Крыма напомнил, что за подобные видео может грозить уголовное наказание.

Он также поблагодарил журналистов, которые дождались официальной информации и удержались минувшей ночью от «кровавого хайпа».

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Десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии при отражении удара ВСУ
26 декабря 2023, 10:00

Фото: Telegram-канал ЧМФ

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск"», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в воздушном бою средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24,, которые выпускали управляемые ракеты. Это произошло в районе Жовтеня.

Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

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#ракеты
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Новости СВО: где ВС РФ прорвали оборону врага, на каком направлении контратакуют ВСУ
26 декабря 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Michele Ursi

ВСУ попытались перейти в контратаку, однако успеха не имели. ВС РФ сдерживают наступление врага и прорывают его оборону на нескольких участках фронта. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где удалось достичь тактического успеха российским военным, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ бросают женщин в составе ДШБ ВСУ на Купянское направление


Украинская группировка, в которой присутствуют женщины, брошена на Купянское направление. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко написал в своем телеграм-канале.
Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить
Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить

По его словам, речь идет о 95-й десантно-штурмовой бригаде. Военнослужащие из этого подразделения не имеют опыта службы, кроме того, участие в боевых действиях также принимают женщины.


Ивановские десантники ликвидировали группу ВСУ под Артемовском


Под Артемовском ликвидирована группировка войск противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака была произведена возле дороги на Часов Яр. Личный состав ВСУ, находящийся в укрытиях, ликвидирован с помощью FPV-дронов, уточнили в ведомстве.


Артиллеристы ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ под Купянском


Артиллеристы из группировки «Запад» уничтожили укрепленные позиции ВСУ под Купянском, сообщили в российском оборонном ведомстве. Для нанесения ударов по врагу артиллерийский состав использовал самоходные установки «Мста-С».

Пехота противника была уничтожена.

Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском


При взятии блиндажа ВСУ российские бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на командира штурмового отряда с позывным «Шустрый».

Собеседник издания рассказал, что в ходе разведки, бойцы «Ахмата» обнаружили недостроенный блиндаж, где укрывались четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались наемниками из Колумбии. В результате штурма три боевика ликвидированы, в том числе иностранные.


Последние новости СВО


Минувшей ночью ВС РФ нанесли серию ударов по Кривому Рогу, Николаеву, Одессе. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Южнее освобожденной российскими Марьинки, начались тяжелые бои за Новомихайловку. На окраинах действуют штурмовые подразделения.

Бои продолжаются на Херсонском направлении. Небо над Крынками за противником. При помощи ретрансляторов враг держит в воздухе большое количество ударных БПЛА и дронов-бомбардировщиков.

На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ
На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ

Российским бойцам удалось отразить атаку врага на Запорожском фронте в районе Работино. Также ВСУ попытались атаковать на Артемовском направлении, однако успеха не достиг.

Тактические успехи имеют ВС РФ у Богдановки.
Оборона противника проломлена в Серебрянском лесничестве. ВС РФ начали выравнивание фронта после кровопролитных боев.

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ВСУ бросают женщин в составе ДШБ на Купянское направление
Марочко: в ДШБ ВСУ под Купянском есть женщины
26 декабря 2023, 08:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ бросают все силы 95-й ДШБ, в составе которой присутствуют украинские женщины, на Купянское направление. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В район Синьковки с Житомира спешно перебрасывают резервы 95 десантно-штурмовой бригады ВФУ. Данные военнослужащие в большинстве случаев не имеют боевого опыта и навыков обращения с оружием», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что по прибытии бойцов ВСУ в Чугуев, им изменили штатно-должностной список, выдали дополнительный боекомплект и отправили на линию соприкосновения под Купянск в качестве штурмовиков. Марочко уточнил, что в составе взвода присутствуют украинские женщины.

Ранее Марочко также сообщал, что Медики, которые входят во врачебно-консультационные комиссии при ВСУ, признают годными к службе инвалидов, получивших увечья в ходе боевых действий.

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В Раде заявили о нехватке денег на масштабную мобилизацию на Украине
Депутат Рады: бюджет Украины не имеет денег на мобилизацию 500 тысяч человек
26 декабря 2023, 08:09

Фото: iStock/Oleksander Bontei

У Украины нет денег для того, чтобы мобилизовать еще 500 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда (гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек -ред.), а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно», - сказал Железняк. в комментарии YouTube-каналу издания «Украинская правда».

Он отметил, что в следующем году украинский оборонный бюджет на 300 млрд гривен меньше, чем в текущем. По словам Железняка, только Норвегия разрешила пускать переданные средства на военные нужды, при этом он уверен, что все остальные союзники деньги на мобилизацию не выделят.

Напомним, накануне глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что командование Вооруженных сил Украины запросило призвать на фронт еще 500 тысяч военнослужащих. Он заявил, что 25 декабря, правительство должно было внести законопроект о мобилизации, но этого не случилось. Как сказал Арахамия, Кабмин еще не закончил свою часть работы над документом.

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