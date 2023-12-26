Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК «Новочеркасск»

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенты страны Владимиру Путину об атаке ВСУ на Феодосию, в результате которой был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", - сказал Песков.
Напомним, Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.
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