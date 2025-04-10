В Кремле обозначили временные рамки завершения конфликта на Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Никаких временных рамок для урегулирования украинского конфликта нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никаких временных рамок нет, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это, прежде всего, соблюдение интересов РФ», — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Ранее глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс сообщала, что очередной раунд российско-американских переговоров пройдет в Стамбуле в четверг, 10 апреля. По ее словам, стороны обсудят работу дипмиссий, а политика, безопасность и конфликт на Украине в повестку не входят.
Читайте также:
Переговоры делегаций России и США в Стамбуле идут спокойно и конструктивно
ВСУ за минувшие сутки совершили 11 атак на российские объекты энергетики
Захарова: заявления Макрона вызваны перепадами атмосферного давления
Элина Позднякова