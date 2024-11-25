Песков: В окружении Трампа мы слышим слова «мир» и «мирный план»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Сторонники избранного президента США Дональда Трампа и кандидаты на должности в его будущей администрации заявляют о стремлении к мирному урегулированию на Украине. В Кремле слышат эти заявления.
Об этом сказал на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление будущего советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолца о начале соответствующей работы с января 2025 года после инаугурации Трампа.
Представитель Кремля отметил, что из уст тех, кто номинирован на различные посты в будущей администрации приходится слышать слова о мире и урегулировании конфликта за столом переговоров, в отличие от членов действующей администрации, которые не только не произносят ничего похожего, но и продолжают действия, провоцирующие дальнейшую эскалацию.
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