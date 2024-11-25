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Песков: В окружении Трампа мы слышим слова «мир» и «мирный план»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Сторонники избранного президента США Дональда Трампа и кандидаты на должности в его будущей администрации заявляют о стремлении к мирному урегулированию на Украине. В Кремле слышат эти заявления.


Об этом сказал на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление будущего советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолца о начале соответствующей работы с января 2025 года после инаугурации Трампа.

Представитель Кремля отметил, что из уст тех, кто номинирован на различные посты в будущей администрации приходится слышать слова о мире и урегулировании конфликта за столом переговоров, в отличие от членов действующей администрации, которые не только не произносят ничего похожего, но и продолжают действия, провоцирующие дальнейшую эскалацию.

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Правнучку Хрущёва требуют наказать за призывы к развалу России
«Зов народа» требует наказать правнучку Хрущёва за призывы к развалу России
25 ноября 2024, 14:05

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Активисты из движения «Зов народа» требуют наказать правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Нину Хрущёву за призывы к развалу России, а также просят проверить её на шпионаж и ограничить её выступления с лекциями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что общественники были возмущены планируемым выступлением Хрущёвой в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Женщина неоднократно высказывалась против проведения спецоперации на Украине, а также заявляла о якобы неправомерном присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

Также она допускала, что Россия перестанет существовать в тех пределах, в которых она находится сейчас.

Активисты призывают признать Хрущёву иноагентом и отменить планируемую лекцию. В Ельцин Центре услышали их и отметили выступление. Остальные требования отправлены в Минюст и Генпрокуратуру.

Хрущёва последние 33 года живёт в США.

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Путин: проект «Без срока давности» помогает сбережению исторической памяти
25 ноября 2024, 13:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что проект «Без срока давности» служит сбережению исторической памяти страны.
На открытии Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» российский лидер выступил с приветственной речью.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели — сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ​проект ​помогает объединить ​людей разных возрастов, профессий и поколений благодаря своей миссии. Среди этих людей: представители органов власти и общественные деятели, ​журналисты и эксперты, ​архивисты и учёные, поисковики и волонтёры.

Владимир Путин сказал, что на пятом форуме впервые представят прекрасные результаты проделанной работы, среди которых восстановленные архивные документы — они хранят информацию о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны.

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В Польше начали задумываться о последствиях конфликта с Россией после удара «Орешника»
Журналист Крупа: Польша начала задумываться о последствиях конфликта с Россией
25 ноября 2024, 13:13

Фото: iStock/ffikretow

Население Польши начало задумываться о катастрофических последствиях в случае конфликта с Москвой после российского удара «Орешником» и разрешения США использовать ВСУ дальнобойное оружие. Об этом заявил польский журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted.
Он подчеркнул, что массовая «истерия» по поводу происходящего является в какой-то степени позитивной, поскольку идея о разрушительных последствиях конфликта России и Польши дошла до широкого круга польской аудитории.

Также Крупа отметил, что ответ ВС РФ на удары ВСУ дальнобойным оружием стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно появилась американская база Aegis, располагающаяся в 165 километрах от границы с РФ и представляющая прямую угрозу для неё.

Журналист добавил, что изначально база планировалась при администрации Джорджа Буша-младшего для противостояния с Иранов. Однако все понимали, что она будет направлена против России, поскольку с Ираном у Польши споров нет.

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#польша
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#ракетный удар
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#политика
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Озвучена дата обсуждения нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Постпреды стран ЕС обсудят 15-й пакет санкций против РФ 27 ноября
25 ноября 2024, 13:02

Фото: iStock/designer491

Постпреды стран-членов Евросоюза в среду, 27 ноября, обсудят новый 15-й пакет антироссийских санкций, следует из повестки заседания.
Отмечается, что будут рассмотрены как новые экономические санкции, так и расширение списка персональных ограничений.

В документе указано, что ограничительные меры вводятся в отношении действий России, якобы подрывающих или угрожающих территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что в рамках 15-го пакета санкций против России евросоюз планирует ввести ограничения в отношении российских спортсменов и церковных деятелей.

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#евросоюз
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#политика
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Основатель ЧВК Blackwater Принс: Байдену не следует провоцировать Россию
25 ноября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Президенту США Джозефу Байдену не следует провоцировать Россию. Особенно после удара по Украине баллистической ракетой «Орешник».
Об этом заявил основатель известной американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. По его словам, применение Россией этой ракеты средней дальности стало своеобразным напоминанием о возможности «бить ядерным оружием куда угодно».

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету... которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] её кинетическая сила огромна», — подчеркнул Принс.

Американский военный отметил, что «это не та игра, в которую стоит продолжать играть». Он также назвал разрешение Байдена Киеву атаковать территорию России дальнобойными западными ракетами безответственным, так как его полномочия истекают в январе.

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#сша
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Киевская журналистка призвала Маска провести аудит на Украине
25 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/jitendrajadhav

Украинская журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести аудит расходов на энергетику на Украине. Соответствующее обращение к миллиардеру она опубликовала в соцсети Х.
По её словам, на энергетическую защиту в стране были потрачены четыре миллиарда долларов. Однако после ударов ВС РФ власти хотят списать ещё два миллиарда.

В связи с этим, она призвала Маска провести аудит.

Также журналистка напомнила, чоо украинские власти назначили ответственным за энергобезопасность в стране того же человека, который фактически положил начало Евромайдану, призвав граждан выходить на улицы в 2013 году. Этим человеком является Мустафа Найем, которого Панченко считает марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса.

Напомним, что в январе 2023 года Найем занял пост главы Агентства восстановления и развития инфраструктуры, которое должно было заниматься защитой находящихся на территории страны энергетических объектов.

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#журналист
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Меркель посоветовала Западу не забывать о пугающем ядерном арсенале России
25 ноября 2024, 11:35

Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Запада и их лидеров признать ядерный арсенал России. Она охарактеризовала его как «пугающий».
Такую оценку ядерному потенциалу России политик дала в интервью телеканалу ВВС. Бывшая глава немецкого правительства подчеркнула, что европейские страны должны сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить применение ядерного оружия.

«Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире», — сказала Меркель.

Ранее экс-канцлер выразила сомнение в том, что конфликт на Украине может быть решён военным путём. Она также считает, что Киев не может самостоятельно принять решение о начале мирных переговоров с Россией.

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Симоньян раскрыла, чем закончится конфликт на Украине
Симоньян: конфликт на Украине закончится ракетным ультиматумом
25 ноября 2024, 11:22

Маргарита Симоньян (фото: kremlin.ru)

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла, чем закончится конфликт на Украине. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она подчеркнула, что кризис завершится ракетным ультиматумом.
«Я два с половиной года отвечаю одно и то же: я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом», — передает ее слова RT.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что обращение президента РФ Владимира Путина — это сигнал, что Москва может находить военные ответы на новые вызовы Запада. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на «Известия». Заместить руководителя российского МИД добавил, что ключевые интересы России в области безопасности будут защищены всеми имеющимися средствами.

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Ynet: Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане
25 ноября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Израильские власти предварительно одобрили соглашение с ливанским шиитским движением «Хезболла. Оно будет касаться прекращения огня в Ливане.
Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники. Отмечается, что специальный посланник США по Ближнему Востоку Эймос Хокстин проинформировал ливанскую сторону об этом решении Израиля.

По словам неназванного израильского чиновника, стороны движутся к заключению соглашения, однако остаются ещё некоторые вопросы, которые необходимо решить. Предварительно одобренное соглашение с движением «Хезболла» подлежит ещё окончательному утверждению кабинетом министров Израиля.

Как сообщают израильские СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сейчас работает над тем, чтобы представить это соглашение общественности не как компромисс, а как выгодное для Израиля решение.

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