Песков прокомментировал идею отправки военных из Европы на Украину

Украинские войска устроили «кровавую баню» в населённом пункте Селидово в ДНР в попытке повторить провокацию в Буче. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевских властей Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.