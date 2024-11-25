Песков прокомментировал идею отправки военных из Европы на Украину

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Идеи отправки западных военных на Украину неоднократно озвучивались в столицах европейских государств, однако единства мнений по этому вопросу нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в этот день газета Le Monde сообщила, что в Европе возобновились дискуссии о возможности отправки военных на Украину. Причиной этому стало возможное прекращение поддержки США Киева после прихода к власти Дональда Трампа.
Песков отметил, что в Европе неоднократно озвучивались такие идеи. Но вместе с ними приводились и контраргументы от политиков, выступающих против. В настоящее время единства на этот счёт добиться не удалось, однако «горячие головы появляются».
При этом представитель Кремля добавил, что достоверно неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности и о чём конкретно ведётся речь.
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Песков отметил, что в Европе неоднократно озвучивались такие идеи. Но вместе с ними приводились и контраргументы от политиков, выступающих против. В настоящее время единства на этот счёт добиться не удалось, однако «горячие головы появляются».
При этом представитель Кремля добавил, что достоверно неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности и о чём конкретно ведётся речь.
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Анастасия Чинкова