Песков выразил сожаление из-за испортившихся отношений с Финляндией

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Россия сожалеет, что начали появляться угрозы со стороны Финляндии, с которой раньше были прекрасные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее правительство Финляндии приняло решение подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с США 18 декабря. Вместе с тем, государство даст доступ к 15 военным базам, на которых разместятся американские военные.
Комментируя это решение Песков отметил, что подписание соглашения усилит напряжённость между Россией и Финляндией.
Песков подчеркнул, что раньше, ещё до вхождения Финляндии в НАТО, отношения с российской стороной оценивались как положительные, не было ущемления интересов, претензий и проблем. Сейчас ситуация изменилась в худшею сторону, и Россия наблюдает угрозу со стороны соседнего государства.
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Комментируя это решение Песков отметил, что подписание соглашения усилит напряжённость между Россией и Финляндией.
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Анастасия Чинкова