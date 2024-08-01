Песков оценил появление истребителей F-16 на Украине

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Полученные Киевом истребители F-16 не смогут значительно повлиять на ход спецоперации, эти самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», — сказал Песков.
Он также отметил, что вознаграждение за уничтожение F-16 уже были предложены.
При этом, по словам Пескова, руководство Украины должно осознавать, что истребители F-16 не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что украинские пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16.
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Элина Позднякова