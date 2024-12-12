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Песков высказался о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Песков: приглашение на инаугурацию Трампа не направлялось Путину
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая состоится в январе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что приглашение не поступало.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что Трамп пригласил на свою инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Посольство Китая в США пока не подтвердило эти сведения.



Также телеканал предполагает, что на инаугурацию Трампа будет приглашён премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Церемония состоится 25 января 2025 года.

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И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил РФ за поддержку и защиту
12 декабря 2024, 13:01

Бадра Гунба (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку и защиту от внешних рисков, заявил Гунба в поздравлении президенту Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России.
«Выражаю Вам искреннюю признательность за поддержку, которую Российская Федерация предоставляет нашей стране, а также за защиту Республики Абхазия от внешних рисков», — говорилось в поздравлении.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратил внимание, что укрепление союзнических отношений с Российской Федерацией — ключевой приоритет для руководства республики.

Бадра Гунба добавил, что отношения Абхазии и РФ, «основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов».

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Республики Абхазия». Одно из важных изменений — публикация реестра получивших гражданство республики лиц и дача клятвы.

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Конгресс США утвердил оборонный бюджет без ленд-лиза для Украины
Конгресс США вычеркнул из оборонного бюджета пункт о ленд-лизе Киеву
12 декабря 2024, 12:00

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2025 год, вычеркнув из него ленд-лиз для Украины. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова, слова которой приводит издание «РБК-Украина».
Дипломат подчеркнула, что изначально законопроект об оборонном бюджете США на 2025 год содержал пункт о продлении срока действия закона о ленд-лизе для Украины.

Маркарова добавила, что посольство Украины в США продолжил проводить работу по сохранению этого механизма в оборонном бюджете.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США 12 декабря одобрила проект оборонного бюджета на 2025-ый финансовый год, который начался 1 октября. Из документа следует, что объём бюджета составит рекордные 884 млрд долларов, что на 1% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что проект бюджета будет одобрен Сенатом на следующей неделе, после чего его подпишет президент Джо Байден.

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#оборона
#украина
#законопроект
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Шольц намерен вновь созвониться с Путиным
12 декабря 2024, 11:48

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен вновь созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.
Шольц подчеркнул, что звонок должен состояться, однако он призвал не питать иллюзий по этому вопросу.

Также канцлер Германии заявил, что был расстроен после того, как Путин «просто повторил все свои формулы» в ходе их последнего телефонного разговора.

Напомним, что Путин созвонился с Шольцем 2 декабря. Политики обсуждали украинский конфликт. Российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные походы Москвы к проведению СВО на Украине. Разговор состоялся по инициативе Германии.

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#украина
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Пашинян назвал отказ Армении от границ СССР отказом от государственности
Пашинян: отказ Армении от границ СССР является отказом от государственности
12 декабря 2024, 11:05

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Отказ Армении от границ, существовавших в составе СССР, означает отказ от суверенитета и государственности. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в своих соцсетях.
Политик заявил, что нынешний подход опасен для государства, поскольку именно на территории Советской Армении была получена независимость и признание международным сообществом суверенитета страны. Верность международно признанной территории важна для безопасности и является буфером для Армении, а отказ от прежних границ означает отказ от государственности и независимости.

Пашинян отметил, что граждане Армении, не признавая международно признанную территорию, дают возможность другим также не признавать её.

Армянская оппозиция неоднократно говорила о попытках Пашиняна оправдать своё решение о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана, призывая признать карты СССР и возможность утраты государственности Армении.

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#армения
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#отношения
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Участник штурма Капитолия получит срок за попытку уехать на СВО
12 декабря 2024, 10:57

Фото: istockphoto/Wirestock

Бывший американский военный, участник штурма Капитолия 6 января 2021 года 56-летний Кевин Дэниел Лофтус может получить тюремный срок за попытку уехать на специальную военную операцию.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на судебные документы. По утверждению прокурора, Лофтус намеревался навсегда переехать в Россию и вступить в ряды российской армии. В документе говорится, что поездка была запланирована с целью участия в военных действиях против союзника Соединенных Штатов и выступления против внешней политики страны. Отмечается, что тюремное заключение поможет Лофтусу удержаться от будущих преступлений и повлияет на его уважение к американским законам.

Лофтус пытался улететь в Россию якобы для участия в военных действиях на специальной военной операции. В выезде ему было отказано из-за нахождения на испытательном сроке за участие в штурме Капитолия. 6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, где должны были утвердить результаты выборов президента США 2020 года. Тогда погибло пять человек и пострадало 140 полицейских.

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#сво
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Пентагон не смог дать юридическое обоснование нахождению войск США в Сирии
12 декабря 2024, 10:33

Фото: istockphoto/icholakov

В Пентагоне не смогли дать юридическое обоснование нахождению войск США на территории Сирии. На соответствующий вопрос не сумела внятно ответить на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх.
Она заявила, что у Вашингтона есть силы и договорённости, которые действуют уже несколько лет. Американская сторона продолжит совместную работу с «Сирийскими демократическими силами», чтобы добиться устойчивого уничтожения ИГИЛ*. Это и было миссией США с самого начала, сказала Сингх.

Как видно, тут нет ни слова о юридических основаниях нахождения американских войск на территории арабской республики, о чём, собственно и был вопрос. Корреспонденту пришлось повторять его, так как официальный представитель Пентагона попросила уточнить формулировку.

«Простите, в чём ваш вопрос?» — переспросила Сингх.

Но после повторного вопроса она так на него и не ответила, ещё раз проговорив общие места о «миссии», «борьбе» и «сотрудничестве».

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#сша
#пентагон
#сирия
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Украине предрекли повторение судьбы Чехословакии в 1938 году
Фицо: Украина может повторить судьбу Чехословакии, разделённой в 1938 году
12 декабря 2024, 10:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо убеждён, что в скором времени в отношении Украины наступит момент, когда Запад скажет: «Ну, не получилось, давайте ею пожертвуем». Такое заявление политик сделал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
По словам Фицо, Украина сама позволила втянуть себя в такую непростую ситуацию, спровоцированную Западом. В результате есть риск повторения ситуации, как с Чехословакией в 1938 году, когда её разделили по Мюнхенскому соглашению.

Напомним, что в сентябре 1938 года главы правительств Германии, Франции, Италии и Великобритании подписали Мюнхенское соглашение, по которому части территорий Чехословакии разделились между Третьим рейхом, Венгрией и Польшей.

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#украина
#словакия
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#конфликт
#соглашение
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Премьер Словакии Фицо назвал личным долгом приезд в Москву в День Победы
12 декабря 2024, 09:55

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Словакии заявил, что считает своим личным долгом посещение России в 2025 году в дни празднования Дня Победы. По его словам, без СССР фашизм никогда не был бы побеждён, а Вторая мировая война не была бы выиграна.
Об этом глава правительства Словакии сказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, отвечая на вопрос, почему он принял приглашение российского лидера Владимира Путина.

«Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, поскольку Словакия была освобождена Красной армией?» — задался вопросом Фицо.

Он подчеркнул, что это осознаёт народ Словакии, а сам он считает посещение России в дни юбилейных торжеств своим личным долгом.

В ноябре Роберт Фицо официально принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву и принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#интервью
#словакия
#великая отечественная война
#победа
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Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов
12 декабря 2024, 09:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

Высший кассационный суд (ВКС) Румынии отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симеона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании результатов первого тура президентских выборов.
Об этом сообщил телеканал Realitatea. Глава AUR подал жалобу после того, как судьи КСР 6 декабря приняли решение об аннулировании итогов первого тура выборов. Основанием стали жалобы общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности данные, согласно которым предвыборная кампания проводилась с нарушениями.

В комментарии к сообщению телеканала Симеон и юрист партии AUR Георге Пиперя подвергли критике решение ВКС. Онии выразили сожаление по поводу того, что судебная система в Румынии настолько политизирована.

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#румыния
#выборы
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