Песков высказался о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

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Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая состоится в январе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что приглашение не поступало.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что Трамп пригласил на свою инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Посольство Китая в США пока не подтвердило эти сведения.
Также телеканал предполагает, что на инаугурацию Трампа будет приглашён премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Церемония состоится 25 января 2025 года.
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Ранее телеканал CBS News сообщал, что Трамп пригласил на свою инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Посольство Китая в США пока не подтвердило эти сведения.
Также телеканал предполагает, что на инаугурацию Трампа будет приглашён премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Церемония состоится 25 января 2025 года.
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Анастасия Чинкова