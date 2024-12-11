Трамп высмеял Байдена в своей соцсети

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) неоднократно обвинял Джо Байдена и его сына в коррупции во время работы с украинскими компаниями. Он высмеял «байденомику» в меме, отметив, что деньги, предназначенные Украине, в итоге идут в карман Байденам.
Как сообщает РБК, саркастический мем Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial под названием «Как работает байденомика». На изображении написано: «Вы [американцы] платите налоги. Я [Байден] отправляю их на Украину. Они [Украина] возвращают их Хантеру [сыну Байдена]. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера».
В 2019 году Хантер Байден оказался в центре политического скандала из-за своей работы в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Трамп обвинил Джо и Хантера Байденов в коррупции. По словам президента, в этом качестве Хантер якобы продвигал интересы компании в США, чтобы вывести деньги для себя и отца, который занимал пост вице-президента.
В том же году Трамп попросил Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, а палата представителей США в ответ инициировала первую процедуру импичмента республиканцу. Когда же Джо Байден пришёл к власти, Трамп раскритиковал администрацию демократов и ФБР, которые скрыли «неудобную» информацию о сыне главы государства.
За последние годы против Хантера Байдена было заведено несколько уголовных дел. В июне суд присяжных в Уилмингтоне (штат Делавэр) обвинил Байдена-младшего в незаконном владении оружием, сыну президента грозило до 25 лет тюрьмы. Тем не менее уже 1 декабря Джо Байден опубликовал заявление, в котором объявил о помиловании Хантера, хотя обещал того не делать.
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В 2019 году Хантер Байден оказался в центре политического скандала из-за своей работы в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Трамп обвинил Джо и Хантера Байденов в коррупции. По словам президента, в этом качестве Хантер якобы продвигал интересы компании в США, чтобы вывести деньги для себя и отца, который занимал пост вице-президента.
В том же году Трамп попросил Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, а палата представителей США в ответ инициировала первую процедуру импичмента республиканцу. Когда же Джо Байден пришёл к власти, Трамп раскритиковал администрацию демократов и ФБР, которые скрыли «неудобную» информацию о сыне главы государства.
За последние годы против Хантера Байдена было заведено несколько уголовных дел. В июне суд присяжных в Уилмингтоне (штат Делавэр) обвинил Байдена-младшего в незаконном владении оружием, сыну президента грозило до 25 лет тюрьмы. Тем не менее уже 1 декабря Джо Байден опубликовал заявление, в котором объявил о помиловании Хантера, хотя обещал того не делать.
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Анастасия Ларина