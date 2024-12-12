Си Цзиньпин (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказали в CBS News.
«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце», — передает телеканал, ссылаясь на источники.
Церемония инаугурации состоится 20 января. Также на мероприятие может приехать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Напомним, что Дональд Трамп впервые стал президентом США в 2016 году. Спустя восемь лет он снова заступит на пост главы государства.
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Иван Мусатов