Песков высказался о российских военных на базе в Нигере

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Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, включая оборонную. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данные о российских военных на базе в Нигере.
Ранее Пентагон в беседе с РИА Новости сообщил, что представители российских войск находятся на территории базы в Нигере вместе с американскими военными до вывода США своего контингента из этой страны.
Песков подчеркнул, что и Россия, и африканские страны заинтересованы в развитии отношений, в том числе в оборонной сфере.
Напомним, что власти Нигера потребовали от США вывести из страны практически тысячу военнослужащих. На фоне этого российские военные вошли на территорию базы.
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Песков подчеркнул, что и Россия, и африканские страны заинтересованы в развитии отношений, в том числе в оборонной сфере.
Напомним, что власти Нигера потребовали от США вывести из страны практически тысячу военнослужащих. На фоне этого российские военные вошли на территорию базы.
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Анастасия Чинкова