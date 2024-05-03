Российские военные зашли на территорию военной базы США в Нигере

Фото: istock / Dmitry Belyaev
Российские военнослужащие вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны США.
Это произошло на фоне требования властей Нигера о выводе американских войск из страны. Военные власти африканского государства потребовали от США вывести из страны практически тысячу военнослужащих. Стоит отметить, что Нигер до этого был ключевым союзником Штатов в борьбе с радикальными группировками.
Как утверждает источник издания, ситуация управляема, хотя не идеальна. ВС РФ используют отдельный ангар на авиабазе в Ниамее и не контактируют с войсками США.
До этого сообщалось, что в столице Нигера подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как утверждает источник издания, ситуация управляема, хотя не идеальна. ВС РФ используют отдельный ангар на авиабазе в Ниамее и не контактируют с войсками США.
До этого сообщалось, что в столице Нигера подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак