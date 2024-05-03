«Прямые боевые столкновения»: Стала известна ситуация между войсками США и РФ в Нигере

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Российские военнослужащие разместились на авиабазе 101 в Нигере, где находятся войска США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. Также источники пишут, что американские войска восприняли это не очень хорошо, но ситуация в краткосрочной перспективе управляемая.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сказал, что дальнейшее развитие ситуации непредсказуемо.
Также военный обозреватель уточнил, что российские войска пришли в Африку уже давно, и сейчас там идёт стратегическая схватка.
По словам полковника в отставке, американцы из Нигера просто так не уйдут.
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«Совершенно очевидно, мы знаем хорошо, что Нигер попросил американскую базу выйти вон. С другой стороны достигнута договоренность с властями Нигера, что российские военные могут там размещаться по согласованию с нигерийским руководством. Американцам это страшно не нравится. Да кому же нравится, если под задницу вышвыривают? Они скребут зубами, сопротивляются. Сейчас американские дипломаты пытаются купить нигерийское военное руководство, чтобы они отказались от своего условия. Ну трудно предсказать, как это дальше будет развиваться, даже нельзя исключать прямые боевые столкновения», — сообщил эксперт.
Также военный обозреватель уточнил, что российские войска пришли в Африку уже давно, и сейчас там идёт стратегическая схватка.
«Наши войска пришли в Африку уже давно. Идёт схватка за Африку. Французов подгоняют и выгоняют. Там, где французов выгоняют, пытаются садиться мы, американцы, китайцы и так далее. И вот это и есть стратегическая схватка. Американцы вообще без разрешения совета ООН, без разрешения сирийской власти приехали в Сирию, сели на нефтяные пласты, грабят нефть и вывозят самолетами, сидя на своей базе. У них нет официального разрешения. Нужно условия соблюдать, а американцам на это наплевать. Это рецидив старой болезни — американской вседозволенности и американского хамства», — заключил эксперт.
По словам полковника в отставке, американцы из Нигера просто так не уйдут.
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Анастасия Бондарева