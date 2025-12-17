«Сообщения не видели»: Песков высказался о новых санкциях США
В Кремле прокомментировали слухи о санкциях США за отказ от мирного соглашения
В Кремле не получали официальной информации о возможном введении новых санкций со стороны США против России. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о якобы готовящихся ограничениях, которые могут затронуть в том числе так называемый теневой флот.
По словам Пескова, подобных сообщений в Кремле не видели, однако сам факт обсуждения санкционных сценариев в американских политических кругах не является секретом.
«Сообщения не видели. То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, известно», — отметил он.Представитель Кремля также подчеркнул, что любые санкции носят разрушительный характер и не приносят пользы ни одной из сторон, добавив, что это давно очевидно.