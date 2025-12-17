Евросоюз может конфисковать замороженные активы РФ в обход позиции Бельгии
Европейский союз обсуждает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии. Об этом сообщает Politico.
Еврокомиссия предлагает использовать российские активы, но сталкивается с возражениями страны, где они преимущественно находятся, передает издание. Несмотря на это, некоторые союзники Украины готовы действовать без учета позиции Бельгии.
Тем не менее, отдельные дипломаты указывают на возможные негативные последствия такого решения.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расходы Европейского союза на поддержку Украины превысили отметку в 100 миллиардов евро, и теперь ему необходимы замороженные активы России, чтобы не потерпеть финансовый крах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
