В Кремле оценят намерения Зеленского после изучения мирных предложений

17 декабря 2025, 13:14

Песков ответил на слова Лукашенко о мире — всё решит план, обсуждаемый в Берлине

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле пока воздерживаются от оценок заявлений о стремлении президента Украины Владимира Зеленского к мирному урегулированию.





Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция украинской стороны станет понятна только после изучения документов, которые будут подготовлены по итогам консультаций Украины, США и европейских стран в Германии.





«Это всё выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами и украинцами. Сейчас я бы не стал давать оценки», — отметил представитель Кремля на брифинге.