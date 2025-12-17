В Кремле оценят намерения Зеленского после изучения мирных предложений
Песков ответил на слова Лукашенко о мире — всё решит план, обсуждаемый в Берлине
В Кремле пока воздерживаются от оценок заявлений о стремлении президента Украины Владимира Зеленского к мирному урегулированию.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция украинской стороны станет понятна только после изучения документов, которые будут подготовлены по итогам консультаций Украины, США и европейских стран в Германии.
«Это всё выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами и украинцами. Сейчас я бы не стал давать оценки», — отметил представитель Кремля на брифинге.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин заинтересован в достижении мира на Украине, выразив мнение, что аналогичное стремление есть и у Владимира Зеленского.