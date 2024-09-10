Песков высказался об ударах по энергосистеме Украины

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Чётких договорённостей об ударах по украинской энергосистеме не было, а в настоящее время на фоне событий в Курской области их представить крайне трудно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что сейчас никаких договорённостей достичь не удастся. При этом для России по-прежнему на первом месте находится достижение поставленных целей.
Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что перед нападением ВСУ на Курскую область Владимир Путин поддержал идею Турции перестать наносить удары по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту. Однако украинская сторона отказалась от таких договорённостей.
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