Путин дополнил полномочия главы Минобороны Белоусова

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин наделил главу Минобороны дополнительными полномочиями, позволяющими устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на портале официальной и правовой информации.
Отмечается, что этим нововведением дополняется Положение о министерстве обороны России в части полномочий и задач министра.
Согласно указу, министр обороны Андрей Белоусов получает полномочия на установление порядка доступа россиян к сведениям, представляющим гостайну в структурах, подведомственных Минобороны.
Указ вступает в силу со дня его подписания президентом.
Читайте также:
Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России
Песков анонсировал встречу Путина с избранными на выборах губернаторами
Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму
Согласно указу, министр обороны Андрей Белоусов получает полномочия на установление порядка доступа россиян к сведениям, представляющим гостайну в структурах, подведомственных Минобороны.
Указ вступает в силу со дня его подписания президентом.
Читайте также:
Путин присвоил космонавту Борисову звание Героя России
Песков анонсировал встречу Путина с избранными на выборах губернаторами
Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму
Анастасия Чинкова