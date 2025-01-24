Песков: Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом

Поставка энергоносителей в Европу будет приоритетным вопрос для администрации президента США Дональда Трампа, а давление будет оказываться не за счет санкций, а за счет торговых пошлин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцы будут требовать от европейцев увеличения объема закупок.