Песков: Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин готов к контактам со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ходе традиционной встречи с журналистами он сообщил, что Кремль своевременно огласит информацию о возможном разговоре глав двух государств, когда сроки и условия этой беседы обретут более реальные очертния.
Ранее в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе Трамп в свою очередь заявил, что будет «очень рад» встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец войне на Украине остановить «весь этот ужас».
Американский президент выразил надежду, что во время следующей встречи в Давосе уже будет действовать мирный договор, но за этим надо «обращаться к России», так как Украина, по его словам, «уже готова». Тут Трамп, следуя давней популистской привычке политика-демагога, противоречит сам себе. На днях он заявлял, что украинский конфликт не удаётся быстро остановить, потому что Зеленский «хочет воевать».
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Ранее в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе Трамп в свою очередь заявил, что будет «очень рад» встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец войне на Украине остановить «весь этот ужас».
Американский президент выразил надежду, что во время следующей встречи в Давосе уже будет действовать мирный договор, но за этим надо «обращаться к России», так как Украина, по его словам, «уже готова». Тут Трамп, следуя давней популистской привычке политика-демагога, противоречит сам себе. На днях он заявлял, что украинский конфликт не удаётся быстро остановить, потому что Зеленский «хочет воевать».
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Александр Бойцов