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Президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский отказался от перемирия и захотел продолжения боевых действий на Украине. Об этом пишут РИА Новости.
«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — дал ответ Трамп на вопрос о возможностях остановки боевых действий.
Президент США призвал к остановке конфликта и отметил, что Украина оказалась из-за него опустошена. При этом Трамп добавил, Владимир Зеленский не должен был допускать начала сво и сам он не ангел.
Ранее «Радио 1» писало, что депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского неадекватным и потребовал отстранить его от власти по причине психического здоровья. По его словам, у Зеленского наблюдаются признаки нервного срыва.
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