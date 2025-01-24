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Политолог Дудчак: Трамп не погружен в конфликт России и Украины

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не погружен в конфликт России и Украины, раз решил ставить ультиматумы Москве. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя сообщение американского лидера, который тот назвал «обращением к гражданам России», включавший в себя предложение президенту РФ Владимиру Путину «остановить эту нелепую войну».
«Ультиматум Трампа свидетельствует о том, что человек, по крайней мере, не погружен в тему. Ему нужно что-то говорить по этому поводу, поэтому он и импровизирует. Совершенно неадекватный текст. Ультиматумы он может ставить сколько угодно. Человек явно увлекся. <…> Пока они будут ставить ультиматумы, российская армия будет решать поставленные задачи, которые никто не отменял», — заявил аналитик для Общественной Службы Новостей.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Путин решил поздравить Трампа со вступлением в должность. В беседе с «Газетой.Ru» представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер счел такой жест целесообразным.


«Он же его поздравил с вступлением в должность. После победы не было же никаких поздравлений. Президент посчитал это целесообразным», — отметил Песков.
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В Госдуме назвали кощунством и оскорблением слова Трампа о Второй мировой войне
Депутат Никонов назвал кощунством слова Трампа о Второй мировой войне
24 января 2025, 12:45

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал кощунством и оскорблением слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что это кощунство также подкреплено незнанием истории и потерь Советского Союза.
«Трамп начал разговор с нашим народом с угроз новых санкций. И с оскорбления памяти о нашей Победе, которую, оказывается, мы помогли им выиграть. Это кощунство подкреплено незнанием истории, наших потерь в Великой Отечественной. Пусть после этого попробует о чем-то договориться с Путиным», — возмутился парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Похожего мнения придерживается и сенатор Ольга Епифанова. В разговоре с RT политик подчеркнула, что Штаты уже много лет всеми силами пытаются украсть себе победу во Второй мировой войне, переписывая учебники и преуменьшая в них роль Советского Союза.
«Пришла Америка и победила фашизм» — примерно так сейчас учат школьников в США. Эдакий супергерой Черный Плащ прилетел из-за океана и за пять минут всех одолел. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — посетовала Епифанова.
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#трамп
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В Госдуме назвали приоритетный вопрос для администрации Трампа
Депутат Чепа: поставка энергоносителей в Европу будет приоритетом для Трампа
24 января 2025, 12:31

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Поставка энергоносителей в Европу будет приоритетным вопрос для администрации президента США Дональда Трампа, а давление будет оказываться не за счет санкций, а за счет торговых пошлин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцы будут требовать от европейцев увеличения объема закупок.
«Они это говорили, и я думаю, что вопрос по энергоносителям будет в приоритете у Соединенных Штатов Америки. Они грозят европейским странам, чтобы те увеличивали закупки и производили эти закупки не у кого-либо, а у США, иначе они будут предпринимать ответные действия», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем стало известно, что ждет мировую экономику после прихода Трампа к власти. В разговоре с Общественной Службой Новостей декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев отметил, что новая администрация будет развивать технологический сектор в области искусственного интеллекта. По его мнению, США ​сейчас одолевает кризис, который руководство пытается скрыть.
«Америка сейчас находится в состоянии экономического кризиса, который пока всячески стараются заретушировать и сделать так, чтобы он сильно не вылезал на витрину», — также отметил эксперт.
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Трамп заявил о возможности заключения сделки с РФ по денуклеаризации двух стран
24 января 2025, 11:58

Фото: istockphoto/Dmitry Kovalchuk

Между Россией и США вполне может быть заключено соглашение о денуклеаризации двух стран. Более того: такие договорённости уже практически были достигнуты.
Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он сказал, что уже работал над заключением такого соглашения со своим российским коллегой Владимиром Путиным, употребив по своей привычке бизнесмена слово «сделка».

«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — сказал «новый-старый» хозяин Белого дома.

Ранее Трамп в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе также говорил о том, что США хотели бы работать над сокращением своих ядерных арсеналов вместе с Россией и Китаем.

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Стало известно, какие подарки чаще всего отправляли близким на Новый год
В Петербурге самыми популярными отправленными подарками стали средства для ухода
24 января 2025, 11:44

Фото: iStock/aaalll

В Санкт-Петербурге самыми популярными подарками, которые чаще всего отправляли жители своим близким в Новый год, оказались средства для ухода и красоты. К соответствующим выводам пришло исследование СДЭК. Данная категория товаров, как отмечается, составила 20% от всех отправлений в этот период.
«Петербуржцы предпочитают дарить полезные и практичные подарки своим близким в новогодние праздники. Стабильный интерес к средствам для ухода и красоты делает их самыми популярными подарками. Этот тип отправлений остается востребованным в праздничные дни, так как подходит для многих людей», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с результатами исследованиями.
Тем временем астролог и таролог Елена Скуратова рассказала, какие аксессуары принесут удачу в год Деревянной Змеи. В беседе с «Москвой 24» эксперт отметила, что в 2025 году стоит отдавать предпочтение парным украшениям, а также бижутерии с цветочными или растительными мотивами.
«Также хорошо будет носить украшения с натуральными камнями, особенно в красных и зеленых оттенках. Зеленый – это цвет элемента Дерево, а красный – Огонь, с которым ассоциируется Змея», — поделилась Скуратова.
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В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер Японии Исиба заявил о намерении страны заключить мирный договор с Россией
24 января 2025, 10:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией. Об этом завил премьер-министр островного государства Сигэру Исиба в ходе своей программной речи на сессии парламента.
Он подчеркнул, что отношения Москвы и Токио в настоящее время переживают тяжёлые времена. Однако нацеленность на подписание мирного договора по-прежнему есть. Но она будет реализована только после разрешения существующего территориального вопроса.

Напомним, что отношения России и Японии уже на протяжении многих лет усугубляет отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом не рассматривалась судьба ещё двух островов – Кунашира и Итурупа. Тем не менее, СССР был убеждён, что Совместная декларация поставит точку в этой проблеме, а Япония, напротив, не отказывалась от претензий на все острова и считала документ лишь частью решения проблемы.

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#мир
#договор
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#санкции
#отношения
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Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав
24 января 2025, 10:16

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

В современном мире риски силового столкновения ядерных держав заметно возрастают. Причина заключается в серьёзном обострении геополитического соперничества между крупными государствами.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его мнению, в мире в целом заметно возросла «конфликтность», что также увеличивает напряжённость в отношениях между странами, придерживающихся полярных взглядов на то, каким должно быть мироустройство.

Секретарь Совбеза считает, что страны Запада используют любые методы для дестабилизации политической и общественной ситуации в России и Белоруссии. По его словам, против союзных государств, помимо настоящей экономической войны, западными странами активно применяется «идеологическая и ценностная агрессия».

Шойгу подчеркнул, что такие шаги Запада влияют не только на Россию и Белоруссию, но и оказывают дестабилизирующее воздействие на международную обстановку в целом.

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#белоруссия
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Первая леди Франции — мужчина: журналистка из США обещает опубликовать доказательства
Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона Брижит — мужчина
24 января 2025, 10:05

Бриджит Макрон (Фото: соцсети)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать 30 января доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит биологически не является женщиной. Об этом она написала в своих соцсетях.
По версии журналистки, которая уже несколько лет занимается расследованием этой истории, Брижит Макрон на самом деле — это ее родной брат Жан-Мишель. В семье было шестеро детей, и настоящая Брижит пропала без вести или умерла в начале 1961 года. Примерно в 1984 году Жан-Мишель решил стать своей пропавшей сестрой.

Так, Оуэнс заявила, что 30 января опубликует доказательства того, что Бриджит является биологическим мужчиной. Однако перед этим она обращалась к Макрону, направив ему ряд вопросов и попросила прислать детские фотографии его жены, но запрос остался без ответа.

О том, что Брижит Макрон является мужчиной уже давно говорят во всем мире. Публика обсуждает ее мужскую походку, большой размер ноги, прическу, похожую на парик и другие признаки. А король Карл Великобритании не целует ей руку, как положено по этикету при встрече, а пожимает.

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Минобороны Франции: у разведки нет данных о нападении России на Европу
24 января 2025, 06:36

Фото: iStock/andriano_cz

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню опроверг слухи о наличии у разведки страны данных по нападению России на страны ЕС. Об этом он заявил телеканалу LCI.
«Нет никаких разведданных, позволяющих предположить, что в краткосрочной перспективе существуют планы нападения на страны ЕС. В таких вопросах важно быть точным», — сказал Лекорню.

Свой комментарий министр дал на фоне заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о якобы имеющейся информации о планах РФ напасть на Европу. При этом Лекорню подчеркнул, что угроза России для ЕС есть в серой зоне, ведь там страны: «не полностью в состоянии войны, но и не полностью в состоянии мира».

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Трамп рассекретил документы об убийстве президента Джона Кеннеди
24 января 2025, 00:33

Фото: iStock/rschroed

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве бывшего главы государства Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщили на сайте Белого дома.
«Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах как можно скорее обнародовать все документы, связанные с этими убийствами.», — говорится в официальном документе.

Также рассекретят документы об убийстве Мартин Лютера Кинга в 1968 году, активиста за права темнокожих в США. Это же произойдет с документами об убийстве брата Джона Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году.

Напомним, что 35-й президент США Джон Кеннеди был убит в 1963 году в результате выстрела из снайперской винтовки. Происшествие случилось в ходе его предвыборной поездки в Далласе.

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