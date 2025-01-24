Политолог Дудчак: Трамп не погружен в конфликт России и Украины

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп не погружен в конфликт России и Украины, раз решил ставить ультиматумы Москве. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя сообщение американского лидера, который тот назвал «обращением к гражданам России», включавший в себя предложение президенту РФ Владимиру Путину «остановить эту нелепую войну».
«Ультиматум Трампа свидетельствует о том, что человек, по крайней мере, не погружен в тему. Ему нужно что-то говорить по этому поводу, поэтому он и импровизирует. Совершенно неадекватный текст. Ультиматумы он может ставить сколько угодно. Человек явно увлекся. <…> Пока они будут ставить ультиматумы, российская армия будет решать поставленные задачи, которые никто не отменял», — заявил аналитик для Общественной Службы Новостей.Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Путин решил поздравить Трампа со вступлением в должность. В беседе с «Газетой.Ru» представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер счел такой жест целесообразным.
«Он же его поздравил с вступлением в должность. После победы не было же никаких поздравлений. Президент посчитал это целесообразным», — отметил Песков.Читайте также:
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