Песков: Во время поездки в Петербург Путин встретится с Шойгу

Фото: kremlin.ru
Во время поездки на судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин проведёт отдельную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
25 декабря глава РФ прибыл с Санкт-Петербург, чтобы посетить судостроительный завод «Северная верфь». Президент примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Владимира Путина будет сопровождать глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, с которым российский лидер проведёт отдельную встречу в ходе мероприятий.
При этом, какие вопросы будут обсуждать президент и министр обороны — Песков не уточнил.
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«Также, будучи на фрегате, президент осмотрит основные системы вооружения, встретиться также отдельно с министром обороны Шойгу», — прокомментировал ситуацию Песков.
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Евгения Парфентьева