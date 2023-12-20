Песков: Я не думаю, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского* в 2013 году

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Вряд ли президент России Владимир Путин жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
В 2010-2011 годах Михаил Ходорковский* был приговорён к 14 годам лишения свободы, однако, в 2013 году Владимир Путин принял решение о помиловании бизнесмена. После этого Ходорковский* уехал из России.
Он также подчеркнул, что все обещания предпринимателя остались только на бумаге, что достаточно красноречиво характеризует Ходорковского*.
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«Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба и, действительно, президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений принял такое решение», - прокомментировал ситуацию Песков, отвечая на вопрос о том, жалеет ли Путин о принятии этого решения.
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Евгения Парфентьева