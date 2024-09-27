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Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от российской ядерной доктрины

27 сентября 2024, 18:24
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Предложенные президентом России Владимиром Путиным уточнения к ядерной доктрине сильно пугают руководство США. Об этом заявил бывший офицер ВС Соединённых Штатов Скотт Беннетт.
Напомним, Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.

«Это чертовски пугает Энтони Блинкена. Пугает Ллойда Остина. Пугает трясущегося зомбиподобного поедателя мороженого — Джо Байдена, Викторию Нуланд, которая всё ещё на вторых ролях», — рассказал Беннет в беседе с RT.



Британские СМИ назвали слова президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине «самым сильным предостережением».

Журналисты The Guardian отметили, что пока Зеленский просит у Запада разрешение бить ракетами вглубь России, Путин усиливает ядерную риторику.

А вот американская The Washington Post назвала слова Путина новой угрозой Западу. И если британцы вывели материал о Путине на главную страницу сайта, то США упомянули исключительно в разделах.

Американские журналисты сделали упор на то, что Украина — не ядерная держава и не сможет справиться без военной поддержки США.

Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.

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Зеленский сказал Трампу, что бои на Украине не закончатся до выборов в США
27 сентября 2024, 18:33

Фото: istockphoto/Diy13

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на высший государственный пост США от Республиканской партии Дональдом Трампом не мог не затронуть тему американских выборов. Он сказал, что до их проведения бои на Украине не закончатся.
Глава киевского режима также пытался убедить Трампа, что отнюдь не является противником республиканцев, передаёт телеканал CNDC. Он выразил надежду, что после выборов в ноябре «сила Соединённых Штатов будет велика». Поэтому он решил сейчас встретиться с кандидатами от обеих партий. Зеленский также выразил надежду, что поддержка Киева Штатами останется непоколебимой.

Трамп, в свою очередь, заявил, что в случае своей победы на выборах, он «еще до вступления в должность президента» сможет найти решение, устраивающее обе стороны. Он добавил, что для этого придётся много работать с Россией и Украиной, но конфликт «пора заканчивать».

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В Финляндии назвали появление в стране штаба НАТО сигналом для России
27 сентября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/naumoid

Размещение штаба сухопутных войск НАТО в финском городе Миккели неподалёку от границы с РФ является определённым посланием для Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
По его словам, появление руководящего органа НАТО у российских границ является сигналом южному соседу о том, что Финляндия стала полноправным членом Североатлантического альянса.

Глава оборонного ведомства Страны Суоми также добавил, что у Сил обороны Финляндии и сухопутных войск НАТО не должно возникнуть никаких препятствий для сотрудничества как в нормальных условиях, так и в исключительной ситуации. Хяккянен сообщил, что на содержание штаба будет ежегодно выделяться 8,5 миллионов евро. При этом часть этих средств будет возмещена из общего бюджета блока.

В состав органа управления войсками будет входить несколько десятков человек из разных стран, входящих в альянс, сказал глава Минобороны Финляндии в заключение.

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В Финляндии спрогнозировали отношения с РФ в дальнейшем
Экс-посол Хелянтеря: Финляндии и РФ придется вновь выстраивать отношения
27 сентября 2024, 18:04

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия и Россия в дальнейшем будут вынуждены заново выстраивать отношения друг с другом. Такое заявление изданию Maaseudun Tulevaisuus сделал бывший посол Финляндской республики в РФ Антти Хелянтеря.
«Экс-посол Антти Хелянтеря уверен, что напряженность в диалоге с Россией продлится долго. Однако он считает, что на каком-то этапе отношения стран все же нужно будет отстраивать заново. Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад», — сказано в публикации.
Хелянтеря вместе с тем убежден, что в нынешних условиях не получится восстановить отношения между государствами в том виде, в каком они были в былые времена.

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#мир
#россия
#финляндия
#отношения
#новости
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«Мокрое место»: Медведев ответил Эстонии на превентивный удар по России
Медведев высмеял Эстонию за заявление о превентивном ударе по России
27 сентября 2024, 17:50

Дмитрий Медведев

От государства останется «мокрое место». Так ответил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 сентября на заявление эстонских властей о готовности нанести превентивный удар по России.
«И в этом случае пятая статья Вашингтонского договора НАТО, может быть, и сработает, но государства уже не будет», — сказал Медведев.

В пятницу Дмитрий Медведев посетил полигон «Капустин Яр, после опубликовал видео с полигона ВКонтакте.



«Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать, чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — добавил зампредседателя Совбеза.

Ранее посольство РФ в Эстонии назвало актом вандализма раскопки могил с останками бойцов советской армии. Тогда эстонские власти демонтировали плиты с именами 38 бойцов на Таллинском военном кладбище.

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Зеленский приехал под усиленной охраной на встречу с Трампом
РИА «Новости»: Зеленский приехал под усиленной охраной на встречу с Трампом
27 сентября 2024, 17:49

Под усиленной охраной полицейских на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом приехал в Нью-Йорк глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Уточняется, что кортеж Зеленского прибыл к башне Trump Tower. Периметр здания также охраняется полицией и спецслужбами. В центре Манхэттена частично перекрыли движение при помощи бетонных и металлических ограждений, а также автоматических барьеров.

Трамп согласился встретиться с Зеленским после письма последнего, где тот просил о личной встрече. Вместе с тем кандидат от республиканцев раскритиковал экс-президента Украины, чей срок истек 20 мая, за то, что каждый его визит кончается помощью от американской стороны.

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#мир
#украина
#сша
#дональд трамп
#владимир зеленский
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Депутат Белик оценил корейский сценарий завершения конфликта на Украине
27 сентября 2024, 17:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию станет стратегической ошибкой для России. Так считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что украинский конфликт завершится через десяток лет по корейскому сценарию — на сегодняшней линии фронта.

«Считаю, что корейский сценарий неприменим для нас как вариант завершения украинского конфликта. Такой вариант может стать стратегической ошибкой для России. Дело в том, что корейский сценарий предполагает разделение территорий по неопределенному контуру и приостановку боевых действий», — пояснил Белик в беседе «Газетой.Ru».

По его словам, подобное развитие событий выгодно Западу, который хочет сохранения напряженности на границе России и Украины. Это станет передышкой в конфликте для того, чтобы Киев смог укрепить свою боеспособность, чтобы с новыми силами вернуться к боевым действиям.
Таким образом, депутат уверен, что СВО должна закончиться выполнением ВС РФ всех поставленных задач.

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#сво
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Медведев призвал успокоиться нервно отреагировавшие на слова Путина страны
27 сентября 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал успокоиться нервно отреагировавшие на слова президента России Владимира Путина о ядерной доктрине государства. Об этом пишет ТАСС.
«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — прокомментировал Медведев.
Перед этим эстонский генерал Вахур Карус заявлял в беседе с журналистами о том, что Таллин готов к нанесению превентивного удара по РФ, а также о подготовке к конфликту с Россией Североатлантического альянса.

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#россия
#эстония
#дмитрий медведев
#новости
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Politico: «План победы» Зеленского вызвал сомнения у Байдена и его советников
27 сентября 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джозеф Байден с некоторым сомнением воспринял «план победы» своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Не вызвал этот план большого воодушевления и у советников американского лидера.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что президент и его помощники сомневаются в реальности реализации «плана победы» Зеленского. Также, по словам двух людей, знакомых с внутренними разговорами, в частном порядке выражается сомнение в целесообразности нападения на Курскую область, которое только отвлекло войска от линии фронта на Донбассе. К тому же американскую верхушку беспокоит долгосрочная траектория конфликта.

Администрация Белого дома до сих пор не уверена, стоит ли разрешать Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России. «План победы» лидера киевского режима не развеял эти сомнения, а только усугубил их.

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#владимир зеленский
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Орбан назвал ошибкой слова своего советника о вторжении СССР в Венгрию
27 сентября 2024, 16:21

Фото: сайт Кремля

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал ошибкой слова своего политического советника Балажа Орбана о том, что Венгрия не стала бы себя защищать в случае вторжения в страну извне.
Накануне советник и однофамилец Орбана высказал мнение, что власти Венгрии не позволили бы втянуть свою страну в войну, как это сделал Зеленский два с половиной года назад. Он также сослался на события 1956 года, когда советские войска подавили восстание в стране.

«Мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее», — возразил своему советнику премьер-министр Венгрии.

Он также подчеркнул, что Венгрия всегда будет защищать себя, как это предусмотрено её конституцией. Глава венгерского правительства также предостерёг от того, чтобы проводить параллели между событиями 1956 года и конфликтом на Украине.

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