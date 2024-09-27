Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от российской ядерной доктрины

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Предложенные президентом России Владимиром Путиным уточнения к ядерной доктрине сильно пугают руководство США. Об этом заявил бывший офицер ВС Соединённых Штатов Скотт Беннетт.
Напомним, Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.
Британские СМИ назвали слова президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине «самым сильным предостережением».
Журналисты The Guardian отметили, что пока Зеленский просит у Запада разрешение бить ракетами вглубь России, Путин усиливает ядерную риторику.
А вот американская The Washington Post назвала слова Путина новой угрозой Западу. И если британцы вывели материал о Путине на главную страницу сайта, то США упомянули исключительно в разделах.
Американские журналисты сделали упор на то, что Украина — не ядерная держава и не сможет справиться без военной поддержки США.
Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.
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«Это чертовски пугает Энтони Блинкена. Пугает Ллойда Остина. Пугает трясущегося зомбиподобного поедателя мороженого — Джо Байдена, Викторию Нуланд, которая всё ещё на вторых ролях», — рассказал Беннет в беседе с RT.
Британские СМИ назвали слова президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине «самым сильным предостережением».
Журналисты The Guardian отметили, что пока Зеленский просит у Запада разрешение бить ракетами вглубь России, Путин усиливает ядерную риторику.
А вот американская The Washington Post назвала слова Путина новой угрозой Западу. И если британцы вывели материал о Путине на главную страницу сайта, то США упомянули исключительно в разделах.
Американские журналисты сделали упор на то, что Украина — не ядерная держава и не сможет справиться без военной поддержки США.
Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.
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Рябков: Ядерная доктрина России изменится на основе эскалации Запада
Элина Позднякова