Путин и Трамп отметили братство по оружию во Второй мировой войне

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили братство по оружию между Москвой и Вашингтоном в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.



По его словам, теме «боевого братства» СССР и США в годы Второй мировой войны было уделено особое внимание в процессе телефонного разговора. Ушаков добавил, что главы государств много и с теплотой говорили о том, что страны вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 79-летием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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