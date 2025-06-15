Путин и Трамп отметили братство по оружию во Второй мировой войне
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили братство по оружию между Москвой и Вашингтоном в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, теме «боевого братства» СССР и США в годы Второй мировой войны было уделено особое внимание в процессе телефонного разговора. Ушаков добавил, что главы государств много и с теплотой говорили о том, что страны вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 79-летием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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