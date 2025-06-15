Путин и Трамп отметили братство по оружию во Второй мировой войне

15 июня 2025, 11:09

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили братство по оружию между Москвой и Вашингтоном в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.