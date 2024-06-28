Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом не являются приоритетом для российской повестки дня, сообщает РБК.
«Не думаю, что вы ожидаете, что президент России поставит будильник, чтобы проснуться рано утром и смотреть дебаты в США. Это не часть нашей повестки. У нас есть множество вопросов, которые действительно важны для нашей страны, и именно на них сосредоточен наш президент. Дебаты в США не относятся к числу главных вопросов для нас», — отметил Песков.Он также отказался комментировать прошедшие дебаты, подчеркнув, что это внутреннее дело Соединенных Штатов и часть их избирательной кампании. «Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании Соединенных Штатов», — добавил он.
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