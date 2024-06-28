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Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США

28 июня 2024, 14:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом не являются приоритетом для российской повестки дня, сообщает РБК.


«Не думаю, что вы ожидаете, что президент России поставит будильник, чтобы проснуться рано утром и смотреть дебаты в США. Это не часть нашей повестки. У нас есть множество вопросов, которые действительно важны для нашей страны, и именно на них сосредоточен наш президент. Дебаты в США не относятся к числу главных вопросов для нас», — отметил Песков.
Он также отказался комментировать прошедшие дебаты, подчеркнув, что это внутреннее дело Соединенных Штатов и часть их избирательной кампании. «Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании Соединенных Штатов», — добавил он.

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Президент Арсе объяснил мотивы попытки госпереворота в Боливии
28 июня 2024, 14:30

Фото: Istockphoto / diegograndi

Любой государственный переворот совершается в интересах какой-либо группы. Так президент Боливии Луис Арсе прокомментировал попытку госпереворота в стране.
«В любом госперевороте имеют значение интересы. Это константа во всех переворотах, через которые мы прошли и которые я помню. Переворот 1971 года, 1979-го, 1980-го, 2019 года. Во всех этих случаях предпосылкой были экономические аспекты. В недавнем случае это было из-за лития. Мы сейчас ведём переговоры по долгосрочному контракту по выдаче подряда на проект, связанный с литием», – сказал Арсе в разговоре с RT.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14.

Ранее министр экономики страны Марсело Монтенегро обвинил в подготовке «мягкого госпереворота» американских дипломатов. Как считают эксперты, мятеж военных могли спровоцировать именно США. Вашингтон заинтересован в смене нелояльного ему руководства Боливии и стремится получить контроль над месторождениями лития в республике, в которые сейчас вкладывается Россия.

В начале июня лидер Боливии Луис Арсе обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.

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#боливия
#политика
#экономика
#президент
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На белорусско-украинской границе обнаружили схрон со взрывчаткой
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о схроне с компонентами для изготовления СВУ
28 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/Derek Brumby

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что в районе границы с Украиной был найден схрон с компонентами для изготовления самодельных бомб. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Пограничный комитет Беларуси».
Сообщается, что были обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

Помимо этого, 26 июня бойцы Мозырского погранотряда в Ельском районе Гомельской области в 150 метрах от границы перехватили квадрокоптер, который направлялся со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию границы с Украиной. Сотрудники погранслужбы зафиксировали ведение активной разведывательной деятельности украинскими боевиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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Киев подталкивает Запад к созданию бесполетной зоны над Украиной
Франс Пресс: Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе страны
28 июня 2024, 13:48

Фото: IStock/Jozsef Soos

Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников.
По сообщениям агентства, с данными заявлениями выступает множество высокопоставленных украинских должностных лиц. В частности, об этом говорил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы... Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины», — приводит его слова издательство.

Ранее в Кремле заявили, что военная поддержка Западом Украины будет приводить к усугублению конфликта и его затягиванию.

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Белорусские пограничники сбили украинский дрон-разведчик
28 июня 2024, 13:29

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Белорусские пограничники предотвратили нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, применив боевое оружие, сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.
По данным ведомства, украинские беспилотники регулярно проводят разведывательные полеты возле границы, и их попытки проникнуть на территорию Беларуси пресекаются с использованием оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Инцидент произошел 26 июня в Ельском районе Гомельской области. Пограничники заметили разведывательный дрон, двигавшийся с украинской территории вглубь Беларуси, и применили боевое оружие.

Дрон приземлился в 150 метрах от государственной границы.

В беспилотнике нашли видеозаписи, подтверждающие разведку промышленных объектов и пограничной инфраструктуры на приграничной территории.

На опубликованном видеоролике видно, как сбитый беспилотник упал на поле, затем кадры, снятые дроном-разведчиком.

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Белых пришел на заседание суда по делу о злоупотреблении полномочиями
28 июня 2024, 13:28

Фото: istockphoto/AMilkin

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых пришел на заседание Кировского областного суда, в котором будут рассматривать жалобу по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом информирует РИА Новости.
Явился на судебное заседание он с двумя адвокатами. Общаться с прессой отказался. Однако пообещал дать комментарий после заседания суда. На вопрос журналиста о самочувствии ответил с улыбкой: «Я ведь не падаю на вас».

Напомним, Белых вышел на свободу 21 июня. Сегодня, 28 июня, в суде рассматриваются апелляционные жалобы по его делу о злоупотреблении полномочиями. Приговор был вынесен в декабре 2023 года, однако бывшего губернатора тут же освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Апелляции подали и обвинение, и защита.

В 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Позвольте Путину взять Киев»: итоги дебатов Трампа и Байдена, почему глава США счел оппонента «лохом и неудачником»
Трамп и Байден обменялись оскорблениями и по семь раз упомянули Путина в дебатах
28 июня 2024, 12:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

27 июня в США прошли первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Главные заявления кандидатов на пост главы государства и из-за чего между ними разгорелся скандал расскажет редакция «Радио 1».

Дебаты Трампа и Байдена в США


Первые предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте. Впервые в зале не было зрителей, а микрофоны спикеров включались поочередно, чтобы исключить словесную перепалку. Дебаты длились более полутора часов. За время выступления обоих кандидатов в президенты США имя российского лидера Владимира Путина было произнесено семь раз.

Байден и Трамп про СВО на Украине


Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный Владимиром Путиным, не является приемлемым. При этом политик отметил, что СВО не началась бы, если у власти в США «был нормальный лидер».

«Байден всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Это огромные деньги, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уходит с $60 млрд. Он величайший торговец в истории», — возмутился Трамп.

Он также призвал прекратить тратить деньги на Украину и заявил, что готов прекратить конфликт прежде, чем вступит в должность главы государства.
«Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты», — заявил республиканец.

Глава Белого дома, в свою очередь, в событиях на Украине обвинил своего политического оппонента. Он предположил, что Трамп сказал однажды Путину: «Делай все, что хочешь», и именно это привело к украинскому кризису.


Про Владимира Путина


Действующий президент США обвинил Владимира Путина в совершении военных преступлений и убийстве тысяч людей. Он также выразил уверенность в том, что российский лидер якобы намерен завладеть всей территорией Украины, затем захватить Польшу и Беларусь.

«Вы думаете, он (Путин – прим.ред) остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что произойдет с Белоруссией, что, по вашему мнению, произойдет со странами НАТО?», — задался вопросом Байден.

Трамп с мнением оппонента не согласился и заявил, что Владимир Путин не начал бы СВО, если бы во главе США стоял президент, которого бы уважал российский лидер. Также республиканец напомнил, как «ужасно Байден поступил с Афганистаном» и подчеркнул, что СВО не началась бы, если бы у власти находился именно он.

Про угрозу третьей мировой войны


Трамп признал, что политика Байдена плоха и при его президентстве мировые конфликта завершиться не смогут.

«Мы действительно терпящая крах нация. Его политика настолько плоха, его военная политика безумна. При нем эти войны никогда не закончатся. Он доведет нас до третьей мировой войны, а мы ближе к третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить», — заявил политик.

Джо Байден также оценил риски возникновения третьей мировой войны. По его мнению, к такому исходу событий приведет победа Трампа на выборах.

«Если хотите третьей мировой войны — дайте Трампу победить и сказать Путину: делай с НАТО что хочешь. Хотите развязать войну — просто позвольте Путину взять Киев», — негодует Байден.


«Позорно»: Трамп заявил, что из-за Байдена США утратили мировой престиж
«Позорно»: Трамп заявил, что из-за Байдена США утратили мировой престиж

Трамп и Байден друг про друга


Действующий президент США не упустил возможности напомнить Трампу об инициированных в отношении него административных производствах.

«Сколько миллиардов долларов ты должен заплатить в качестве административного штрафа за растление женщины в общественном месте? За целый ряд других поступков? За секс с порнозвездой, пока ваша жена была беременна. О чем ты говоришь? У тебя нравы, как у бродячего кота», — обрушился Байден на своего главного соперника.

Трамп, в свою очередь, сделал лаконичное заявление о том, что Джо Байден – худший президент в истории США и добавил, что в случае его победы на выборах у страны не будет будущего.


Про США в глазах мировой общественности


Во время дебатов Джо Байден выразил уверенность в том, что Америкой восхищаются во всем мире. Он заявил, что страна обладает лучшими вооруженными силами и никто не считает государство слабым. Трамп поспешил оспорить слова оппонента и заявил, что США больше не уважают и считают глупыми.

Про отношения с НАТО


Демократ Байден обвинил Трампа в том, что он хочет выйти из блока НАТО, будучи уверенным, что сила США заключена в альянсах. Кроме того, в очередной раз Байден выразил беспокойство тем, что Владимир Путин может пойти на Североатлантический альянс.

«Нас разделяет большой океан, но сможем ли мы когда-нибудь избежать войны в Европе, большой войны в Европе? Что произойдет, если Путин решит пойти дальше на НАТО?», — недоумевает президент США.

Трамп ответил на вопрос оппонента заявлением о том, что не собирается поддерживать блок, если он не будет делать отчисления.
«Я сказал, что не собираюсь поддерживать НАТО, если вы не заплатите. И вы знаете, что произошло? В последующие дни и месяцы потекли миллиарды и миллиарды долларов», — заявил республиканец.

Байден после дебатов с Трампом заявил, что трудно спорить с лжецом
Байден после дебатов с Трампом заявил, что трудно спорить с лжецом


Про войну на Ближнем Востоке


Джо Байден обвинил в эскалации на Ближнем Востоке движение ХАМАС. Он также отметил, что США оказывают всю необходимую помощь Израилю, отказав государству лишь в поставках 2000-фунтовых бомб, так как они могут привести к губительным последствиям для мирного населения. Трамп со своим соперником не согласился и возложил вину на ближневосточный кризис на Израиль.

Политик пояснил, что ХАМАС прежде не вторгался в Израиль, так как Иран был разорен и не имел средств на ведение военных действий.


Президенты США сошлись в вопросе о России


Кандидаты в президенты США сошлись во мнениях лишь в том, что победу в конфликте на Украине одержит Россия. Однако дальнейших исход событий каждый политик увидел по-разному. Трамп выразил уверенность в том, что Россия способна занять всю территорию Украины. Джо Байден продолжил настаивать, что после завершения СВО Москва начнет угрожать Белоруссии.

Трамп и Байден оскорбили друг друга


Глава Белого дома несколько раз оскорбил Трампа, назвав его сосунком, неудачником, лохом и лузером. На предложение оппонента принести извинения за нелестные высказывания Байден ответил отказом. Дональд Трамп в своих словах был более сдержанным. Он позволил себе обвинить конкурента в совершении военных преступлений и призвал его предстать за это перед судом.


Итоги дебатов Трампа и Байдена 2024


67% зрителей сочли, что республиканец Дональд Трамп обошел действующего президента США. 33% зрителей полагают, что Джо Байден выступил лучше своего оппонента.

По информации телеканала CNN, результаты дебатов вызвали панику в рядах Демократической партии страны. Политики обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядит на фоне своего главного политического соперника.

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Южная Корея дополнила список запрещенных к ввозу в Россию товаров
«Рёнхап»: Южная Корея расширила список экспортного контроля в отношении России
28 июня 2024, 12:05

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея добавит 243 новых товара в список изделий, для отправки которых в РФ нужно одобрение правительства. Об этом информирует агентство Yonhap.
Примечательно, что список увеличивается до 1402 позиций. В него, в частности, войдет металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.

Согласно общим правилам, будет введен запрет на поставки данных товаров, однако власти смогут давать одобрение на них в каждом конкретном случае, особенно когда имеются в виду сделки, заключенные до последних нововведений.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея договорились снижать зависимость от российских энергоресурсов.

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Spotify удалил официальные страницы российских артистов, попавших под санкции
28 июня 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Музыкальный сервис Spotify удалил страницы ряда российских исполнителей, внесенных в санкционные списки ЕС, сообщает РИА Новости.
Из Spotify исчезли официальные страницы таких артистов, как группы «Любэ» и «Чичерина», а также Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной и Шамана.

Евросоюз в понедельник добавил в санкционные списки Полину Гагарину и Шамана. В обосновании говорится, что Гагарина участвовала в концертах, поддерживающих присоединение новых регионов к России, что, по мнению Совета ЕС, могло приносить ей значительные доходы.

Группы «Любэ» и «Чичерина», а также Лепс и Газманов были включены в санкционные списки в 2022 году.

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#доходы
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#евросоюз
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RS: Байден и Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений по Украине
28 июня 2024, 11:55

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Действующий американский президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп во время дебатов не сделали внятных заявлений в отношении внешней политики Вашингтона по особо важным вопросам, а именно по конфликту на Украине и Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
Что касается Израиля и Украины, Байден и Трамп разговаривали про это в течение 11 минут дискуссий по внешней политике. Они возвращались к сути этих тем только в редкие моменты за все время обсуждения, рассказала обозреватель издания Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос.

Она назвала состоявшиеся дебаты полным разочарованием, потому что политикам не удалось описать определенные меры американской стороны, которые нужно принять в рамках текущих конфликтов. Все заявления бывшего президента Дональда Трампа о его способности прекратить конфликт на Украине — безосновательное хвастовство. Идеи действующего американского президента Джо Байдена были оторваны от реальности, отметила обозреватель.

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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